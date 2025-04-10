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Сотрудник Московского зоопарка погиб от укуса змеи
Сотрудник Московского зоопарка погиб от укуса змеи - РИА Новости, 10.04.2025
Сотрудник Московского зоопарка погиб от укуса змеи
Сотрудник Московского зоопарка погиб от укуса ядовитой африканской змеи, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:20:00+03:00
2025-04-10T14:20:00+03:00
2025-04-10T15:07:00+03:00
московский зоопарк
россия
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Сотрудник Московского зоопарка погиб от укуса ядовитой африканской змеи, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения."Десятого апреля во время искусственного кормления ядовитой африканской змеи произошла нештатная ситуация: сотрудник Московского зоопарка был укушен животным. На место происшествия были сразу вызваны три бригады скорой. Однако спасти пострадавшего не удалось. Проводится служебное расследование обстоятельств произошедшего", — говорится в заявлении.В зоопарке отметили, что родственникам погибшего окажут всю необходимую помощь.
https://ria.ru/20250405/gadyuka-2009466673.html
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московский зоопарк, россия, общество, происшествия
Московский зоопарк, Россия, Общество, Происшествия
Сотрудник Московского зоопарка погиб от укуса змеи
Сотрудник Московского зоопарка погиб от укуса ядовитой африканской змеи