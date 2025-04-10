https://ria.ru/20250410/zhuravka-2010513601.html

Российские десантники водрузили флаг в центре Журавки в Сумской области

Российские десантники водрузили флаг в центре Журавки в Сумской области - РИА Новости, 10.04.2025

Российские десантники водрузили флаг в центре Журавки в Сумской области

Десантники 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады водрузили в центре населенного пункта Журавка в Сумской области флаг ВДВ, рассказал РИА Новости начальник РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T16:00:00+03:00

2025-04-10T16:00:00+03:00

2025-04-10T16:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

воздушно-десантные войска россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010510840_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f5a3d7084dbd500df308667ddf76b615.jpg

КУРСК, 10 апр - РИА Новости. Десантники 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады водрузили в центре населенного пункта Журавка в Сумской области флаг ВДВ, рассказал РИА Новости начальник разведки подразделения с позывным "Глыба". Ранее в четверг Минобороны РФ заявило об освобождении населенного пункта Журавка в Сумской области. "В ходе введения наступательных действий подразделениями нашей бригады (83 ОДШБр - ред.) сегодня был освобожден населенный пункт Журавка (Сумская область-ред.). Десантно-штурмовые подразделения бригады водрузили флаг Воздушно-десантных войск, что ознаменовало наш успех", - сказал "Глыба" По его словам, бригада продолжает выполнять поставленные боевые задачи, парашютно-десантные подразделения закрепились, а разведывательные подразделения продолжают выполнять задачи в тылу противника на территории Сумской области.

https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры из освобожденного населенного пункта Журавка Сумской области Десантники 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады водрузили в центре населенного пункта Журавка Сумской области флаг ВДВ, ознаменовав свой успех, рассказал РИА Новости начальник разведки подразделения с позывным "Глыба". Об освобождении этого населенного пункта Минобороны сообщало сегодня. 2025-04-10T16:00 true PT1M55S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сумская область, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность