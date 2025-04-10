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Российские десантники водрузили флаг в центре Журавки в Сумской области
Российские десантники водрузили флаг в центре Журавки в Сумской области - РИА Новости, 10.04.2025
Российские десантники водрузили флаг в центре Журавки в Сумской области
Десантники 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады водрузили в центре населенного пункта Журавка в Сумской области флаг ВДВ, рассказал РИА Новости начальник РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T16:00:00+03:00
2025-04-10T16:00:00+03:00
2025-04-10T16:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
воздушно-десантные войска россии
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безопасность
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КУРСК, 10 апр - РИА Новости. Десантники 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады водрузили в центре населенного пункта Журавка в Сумской области флаг ВДВ, рассказал РИА Новости начальник разведки подразделения с позывным "Глыба". Ранее в четверг Минобороны РФ заявило об освобождении населенного пункта Журавка в Сумской области. "В ходе введения наступательных действий подразделениями нашей бригады (83 ОДШБр - ред.) сегодня был освобожден населенный пункт Журавка (Сумская область-ред.). Десантно-штурмовые подразделения бригады водрузили флаг Воздушно-десантных войск, что ознаменовало наш успех", - сказал "Глыба" По его словам, бригада продолжает выполнять поставленные боевые задачи, парашютно-десантные подразделения закрепились, а разведывательные подразделения продолжают выполнять задачи в тылу противника на территории Сумской области.
https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html
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Кадры из освобожденного населенного пункта Журавка Сумской области
Десантники 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады водрузили в центре населенного пункта Журавка Сумской области флаг ВДВ, ознаменовав свой успех, рассказал РИА Новости начальник разведки подразделения с позывным "Глыба". Об освобождении этого населенного пункта Минобороны сообщало сегодня.
2025-04-10T16:00
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PT1M55S
РИА Новости
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сумская область, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Воздушно-десантные войска России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские десантники водрузили флаг в центре Журавки в Сумской области
Уссурийские десантники подняли флаг ВДВ в центре Журавки в Сумской области