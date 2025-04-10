https://ria.ru/20250410/zhaloba-2010541537.html

Лидер группы "Ногу свело!" Покровский* обжалует первый иноагентский штраф

Лидер группы "Ногу свело!" Покровский* обжалует первый иноагентский штраф - РИА Новости, 10.04.2025

Лидер группы "Ногу свело!" Покровский* обжалует первый иноагентский штраф

В Таганский суд Москвы поступила апелляционная жалоба на штраф лидеру группы "Ногу свело!" Максиму Покровскому* (признан в РФ иноагентом) за отсутствие... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T17:30:00+03:00

2025-04-10T17:30:00+03:00

2025-04-10T17:30:00+03:00

россия

москва

сша

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В Таганский суд Москвы поступила апелляционная жалоба на штраф лидеру группы "Ногу свело!" Максиму Покровскому* (признан в РФ иноагентом) за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступила апелляционная жалоба", - рассказал собеседник агентства. Таганский суд Москвы в середине февраля оштрафовал музыканта на 45 тысяч рублей, это первый протокол, составленный на Покровского* за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов. По части 4 статьи 19.34 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Минюст РФ включил Покровского* в реестр иноагентов в конце марта 2023 года. Он пытался оспорить решение, дойдя до Верховного суда РФ, но получал отказы. Как следует из ранее озвученных в суде материалов, музыкант осуществляет политическую деятельность; имеет иностранное влияние; участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией, в том числе материалов СМИ-иноагентов и украинских YouTube-каналов. Несколько лет назад Покровский переехал в США.* лицо, признанное в РФ иноагентом

https://ria.ru/20250410/venediktov-2010514404.html

https://ria.ru/20250409/minjust-2010292372.html

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