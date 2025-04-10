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"Перерезать пуповину": на Западе рассказали, как сделать больно Зеленскому - РИА Новости, 10.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:14 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/zelenskiy-2010589532.html
"Перерезать пуповину": на Западе рассказали, как сделать больно Зеленскому
"Перерезать пуповину": на Западе рассказали, как сделать больно Зеленскому - РИА Новости, 10.04.2025
"Перерезать пуповину": на Западе рассказали, как сделать больно Зеленскому
Связь между Украиной и ЕС необходимо разорвать, так как она подрывает политику администрации президента США Дональда Трампа, заявил ирландский журналист Чей... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T23:14:00+03:00
2025-04-10T23:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
киев
владимир зеленский
дональд трамп
евросоюз
верховная рада украины
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Связь между Украиной и ЕС необходимо разорвать, так как она подрывает политику администрации президента США Дональда Трампа, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.По его словам, Вашингтон продолжает снабжать Владимира Зеленского оружием, финансами и разведывательной информацией, пока он вместе с ЕС и Великобританией противостоит США."Это продолжается, в то время как Киев в сговоре с Брюсселем и Лондоном на каждом шагу вредит администрации Трампа. Пора перерезать пуповину", — призвал Боуз.В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону министр финансов США Скотт Бессент рассказал, что Зеленский обещал подписать сделку по минералам с США еще на Мюнхенской конференции, но нарушил обещание, а вместо этого начал умолять принять его в Белом доме. Министр также намекнул, что, если сделка не состоится, Вашингтон может провести аудит помощи Киеву.Как рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, новый проект соглашения по украинским ресурсам ущемляет интересы Киева. По его словам, документ предполагает участие Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Зеленский, в свою очередь, обвинил США в изменении условий соглашения. Он также отказался признать ранее предоставленную Вашингтоном помощь долгом.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда Зеленский приехал в Вашингтон и устроил перепалку в Овальном кабинете Белого дома. Трамп отчитал главу киевского режима за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. В результате Зеленского фактически выгнали из Белого дома.
https://ria.ru/20250410/zelenskiy-2010503415.html
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в мире, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Евросоюз, Верховная Рада Украины
"Перерезать пуповину": на Западе рассказали, как сделать больно Зеленскому

Журналист Боуз призвал разорвать связи Киева с Брюсселем и Лондоном

© AP Photo / Aurelien MorissardВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Связь между Украиной и ЕС необходимо разорвать, так как она подрывает политику администрации президента США Дональда Трампа, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
По его словам, Вашингтон продолжает снабжать Владимира Зеленского оружием, финансами и разведывательной информацией, пока он вместе с ЕС и Великобританией противостоит США.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
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"Это продолжается, в то время как Киев в сговоре с Брюсселем и Лондоном на каждом шагу вредит администрации Трампа. Пора перерезать пуповину", — призвал Боуз.
В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону министр финансов США Скотт Бессент рассказал, что Зеленский обещал подписать сделку по минералам с США еще на Мюнхенской конференции, но нарушил обещание, а вместо этого начал умолять принять его в Белом доме. Министр также намекнул, что, если сделка не состоится, Вашингтон может провести аудит помощи Киеву.
Как рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, новый проект соглашения по украинским ресурсам ущемляет интересы Киева. По его словам, документ предполагает участие Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Зеленский, в свою очередь, обвинил США в изменении условий соглашения. Он также отказался признать ранее предоставленную Вашингтоном помощь долгом.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда Зеленский приехал в Вашингтон и устроил перепалку в Овальном кабинете Белого дома. Трамп отчитал главу киевского режима за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. В результате Зеленского фактически выгнали из Белого дома.
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