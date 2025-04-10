https://ria.ru/20250410/zelenskiy-2010382901.html

"Прекратите стучать". Зеленский истерично ответил министру финансов США

"Прекратите стучать". Зеленский истерично ответил министру финансов США - РИА Новости, 10.04.2025

"Прекратите стучать". Зеленский истерично ответил министру финансов США

Владимир Зеленский набросился на министра финансов США Скотта Бессента с резкой критикой из-за ситуации вокруг сделки по недрам. Его слова приводит издание... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T08:24:00+03:00

2025-04-10T08:24:00+03:00

2025-04-10T14:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вашингтон (штат)

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский набросился на министра финансов США Скотта Бессента с резкой критикой из-за ситуации вокруг сделки по недрам. Его слова приводит издание "Страна.ua". "Стучать пальцем по договору и говорить, что нужно подписать сейчас, — на это я мог только сказать ему: "Прекратите стучать пальцем и давайте говорить предметно", — заявил глава киевского режима. В итоге он потребовал от США общаться на равных, назвав Украину "не третьесортной страной", и допустил, что Бессент, наверное, ожидал другого диалога. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Бессент рассказал, что Зеленский обещал подписать сделку по минералам еще на Мюнхенской конференции, но нарушил обещание, а вместо этого начал умолять принять его в Белом доме. Министр также намекнул, что, если сделка не состоится, Вашингтон может провести аудит помощи Киеву.Как рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, новый проект соглашения по украинским ресурсам ущемляет интересы Киева. По его словам, документ предполагает участие Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Зеленский, в свою очередь, обвинил США в изменении условий соглашения. Он также отказался признать ранее предоставленную Вашингтоном помощь долгом. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда Зеленский приехал в Вашингтон и устроил перепалку в Овальном кабинете Белого дома. Трамп отчитал главу киевского режима за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. В результате Зеленского фактически выгнали из Белого дома.

https://ria.ru/20250410/bessent-2010388008.html

https://ria.ru/20250408/zelenskij-2010121374.html

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в мире, сша, владимир зеленский, скотт бессент, вашингтон (штат), киев