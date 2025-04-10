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В Госдуме оценили антироссийскую резолюцию ПАСЕ
В Госдуме оценили антироссийскую резолюцию ПАСЕ - РИА Новости, 10.04.2025
В Госдуме оценили антироссийскую резолюцию ПАСЕ
Запад пытается расчистить дорогу своим "агентам влияния" и идет по пути ужесточения своего законодательства, запрещая это делать тем, кто защищает свой... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T09:07:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Запад пытается расчистить дорогу своим "агентам влияния" и идет по пути ужесточения своего законодательства, запрещая это делать тем, кто защищает свой суверенитет, заявил глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев. Пискарев рассказал, что ПАСЕ приняли "очередную антироссийскую резолюцию под названием "Иностранное вмешательство как угроза демократической безопасности в Европе". "Запад пытается расчистить дорогу своим "агентам влияния" и поступательно идет по пути ужесточения своего законодательства, запрещая это делать тем, кто защищает свой суверенитет", - сообщил Пискарев в Telegram-канале комиссии. По его словам, согласно резолюции, для противодействия России предлагается скоординировать деятельность европейских спецслужб, используя опыт НАТО в этой области, и усилить правовые механизмы привлечения к ответственности иностранных агентов. "Опираться в этом деле европейские парламентарии планируют на наработки Франции, Канады, американский закон FARA и английский FIRS, которые предусматривают более суровые нормы реагирования, чем в России. При этом российское законодательство об иноагентах в очередной раз обозначено как нарушающее "демократические" стандарты", - добавил Пискарев. Он отметил, что работу по противодействию внешнему вмешательству, которое на западе планируют масштабировать и усилить, России останавливать никак нельзя. "Никакие предложения о либерализации контроля за деятельностью иноагентов в условиях повышенного давления на нашу страну не допустимы", - сказал Пискарев.
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россия, франция, канада, василий пискарев, госдума рф, парламентская ассамблея совета европы, нато, в мире
Россия, Франция, Канада, Василий Пискарев, Госдума РФ, Парламентская ассамблея Совета Европы, НАТО, В мире
В Госдуме оценили антироссийскую резолюцию ПАСЕ
Пискарев: Запад пытается расчистить дорогу своим агентам влияния