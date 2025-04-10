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Захарова сравнила обсуждение в ЕС активов России с разработкой преступления
Захарова сравнила обсуждение в ЕС активов России с разработкой преступления - РИА Новости, 10.04.2025
Захарова сравнила обсуждение в ЕС активов России с разработкой преступления
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила упомянутые главой евродипломатии Каей Каллас дискуссии об использовании замороженных активов России с... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T11:45:00+03:00
2025-04-10T11:45:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила упомянутые главой евродипломатии Каей Каллас дискуссии об использовании замороженных активов России с разработкой преступления и указала на возможность изучать на этом примере ход преступной мысли. В своем Telegram-канале она привела заявление Каллас о том, что внутри ЕС ведутся переговоры с государствами-членами союза насчет использования замороженных российских активов. В том числе обсуждается, как снизить риски от их использования, следует из слов Каллас. "Мне кажется, это уникальная возможность для анализа преступления не после его совершения, а в момент планирования и разработки. Криминалисты, психологи и физиономисты получили невероятный шанс буквально в прямом эфире изучать мотивацию и ход преступной мысли", - написала Захарова. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20250319/konfiskatsiya-2005882615.html
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россия, европа, москва, мария захарова, сергей лавров, евросоюз, в мире
Россия, Европа, Москва, Мария Захарова, Сергей Лавров, Евросоюз, В мире
Захарова сравнила обсуждение в ЕС активов России с разработкой преступления
Захарова сравнила дискуссии Каллас по активам России с разработкой преступления