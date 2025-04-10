https://ria.ru/20250410/zaharova-2010432498.html

Захарова сравнила обсуждение в ЕС активов России с разработкой преступления

Захарова сравнила обсуждение в ЕС активов России с разработкой преступления - РИА Новости, 10.04.2025

Захарова сравнила обсуждение в ЕС активов России с разработкой преступления

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила упомянутые главой евродипломатии Каей Каллас дискуссии об использовании замороженных активов России с... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T11:45:00+03:00

2025-04-10T11:45:00+03:00

2025-04-10T12:07:00+03:00

россия

европа

москва

мария захарова

сергей лавров

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_1c4d02373b27afeb02e5d3be406fab19.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила упомянутые главой евродипломатии Каей Каллас дискуссии об использовании замороженных активов России с разработкой преступления и указала на возможность изучать на этом примере ход преступной мысли. В своем Telegram-канале она привела заявление Каллас о том, что внутри ЕС ведутся переговоры с государствами-членами союза насчет использования замороженных российских активов. В том числе обсуждается, как снизить риски от их использования, следует из слов Каллас. "Мне кажется, это уникальная возможность для анализа преступления не после его совершения, а в момент планирования и разработки. Криминалисты, психологи и физиономисты получили невероятный шанс буквально в прямом эфире изучать мотивацию и ход преступной мысли", - написала Захарова. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20250319/konfiskatsiya-2005882615.html

россия

европа

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, европа, москва, мария захарова, сергей лавров, евросоюз, в мире