https://ria.ru/20250410/zaderzhanie-2010569400.html
Мужчин, подозреваемых в стрельбе в Калуге, заключили под стражу
Мужчин, подозреваемых в стрельбе в Калуге, заключили под стражу - РИА Новости, 10.04.2025
Мужчин, подозреваемых в стрельбе в Калуге, заключили под стражу
Задержаны двое мужчин, устроившие стрельбу из травматического пистолета в центре Калуги, в результате чего был ранен прохожий, подозреваемые извинились перед... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T18:59:00+03:00
2025-04-10T18:59:00+03:00
2025-04-10T18:59:00+03:00
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Задержаны двое мужчин, устроившие стрельбу из травматического пистолета в центре Калуги, в результате чего был ранен прохожий, подозреваемые извинились перед горожанами, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По словам собеседника, инцидент произошел 31 марта у торгового центра в центре Калуги. "В результате беспорядочной стрельбы из травматического пистолета пострадал человек. Было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Подозреваемые – двое мужчин – задержаны", - рассказал собеседник агентства. На предоставленном источником РИА Новости видео задержание подозреваемых силовиками происходит в гаражном комплексе. После задержанные извиняются на камеру перед жителями Калуги и Калужской области "за беспокойство". Один из задержанных не может пояснить причину возникновения стрельбы, а также утверждает, что пострадавшего ранее никогда не видел. По данным источника, оба мужчины заключены судом под стражу.
https://ria.ru/20250410/peterburg-2010440304.html
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происшествия, калуга, россия, калужская область
Происшествия, Калуга, Россия, Калужская область
Мужчин, подозреваемых в стрельбе в Калуге, заключили под стражу
Двоих подозреваемых в стрельбе в центре Калуги задержали и заключили под стражу