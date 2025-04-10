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Яйца в США подорожали в марте до рекордного уровня - РИА Новости, 10.04.2025
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16:49 10.04.2025 (обновлено: 17:06 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/yaytsa-2010528140.html
Яйца в США подорожали в марте до рекордного уровня
Яйца в США подорожали в марте до рекордного уровня - РИА Новости, 10.04.2025
Яйца в США подорожали в марте до рекордного уровня
Средняя цена на куриные яйца в США в марте возросла и достигла рекордного уровня в 6,227 долларов за дюжину, следует из данных федерального бюро статистики... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T16:49:00+03:00
2025-04-10T17:06:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Средняя цена на куриные яйца в США в марте возросла и достигла рекордного уровня в 6,227 долларов за дюжину, следует из данных федерального бюро статистики труда США. Предыдущий рекорд был зафиксирован в феврале, когда средняя цена достигла 5,897 долларов. Цены на яйца также отслеживает министерство сельского хозяйства США. По данным ведомства, средняя оптовая цена выросла на 60% год к году. На начало апреля министерство фиксирует цену на уровне около 3 долларов за дюжину яиц. США столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. Как выяснило РИА Новости, среди стран "Большой двадцатки" дороже всего яйца в марте стоили как раз в Штатах, хотя еще в конце прошлого года больше всего за них пришлось бы заплатить в Австралии. В марте министр сельского хозяйства США Брук Роллинс заявила, что США в краткосрочной перспективе импортируют сотни миллионов яиц из Турции и Южной Кореи, чтобы стабилизировать цены.
https://ria.ru/20250407/yaytsa-2009871236.html
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сша, цены на нефть, австралия, турция, яйца
США, Цены на нефть, Австралия, Турция, Яйца
Яйца в США подорожали в марте до рекордного уровня

Федеральное бюро статистики труда США сообщило о рекордном подорожании яиц

© Getty Images / UCG/Deb Cohn-OrbachКуриные яйца в супермаркете в США
Куриные яйца в супермаркете в США - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Getty Images / UCG/Deb Cohn-Orbach
Куриные яйца в супермаркете в США
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Средняя цена на куриные яйца в США в марте возросла и достигла рекордного уровня в 6,227 долларов за дюжину, следует из данных федерального бюро статистики труда США.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в феврале, когда средняя цена достигла 5,897 долларов.
Куриные яйца - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Швеция отказалась поставить в США куриные яйца
7 апреля, 17:38
Цены на яйца также отслеживает министерство сельского хозяйства США. По данным ведомства, средняя оптовая цена выросла на 60% год к году. На начало апреля министерство фиксирует цену на уровне около 3 долларов за дюжину яиц.
США столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. Как выяснило РИА Новости, среди стран "Большой двадцатки" дороже всего яйца в марте стоили как раз в Штатах, хотя еще в конце прошлого года больше всего за них пришлось бы заплатить в Австралии.
В марте министр сельского хозяйства США Брук Роллинс заявила, что США в краткосрочной перспективе импортируют сотни миллионов яиц из Турции и Южной Кореи, чтобы стабилизировать цены.
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СШАЦены на нефтьАвстралияТурцияЯйца
 
 
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