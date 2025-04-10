https://ria.ru/20250410/yaponiya-2010376222.html

На Хоккайдо пройдут учения с использованием ракет "земля-корабль"

На Хоккайдо пройдут учения с использованием ракет "земля-корабль" - РИА Новости, 10.04.2025

На Хоккайдо пройдут учения с использованием ракет "земля-корабль"

Впервые учения сухопутных сил самообороны с использованием ракет "тип 88" "земля-корабль" пройдут на Хоккайдо, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T06:53:00+03:00

2025-04-10T06:53:00+03:00

2025-04-10T06:53:00+03:00

китай

хоккайдо

япония

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149683/28/1496832862_0:159:5001:2972_1920x0_80_0_0_d6e0cf05ededa1f3b0455be7c10001fb.jpg

ТОКИО, 10 апр – РИА Новости. Впервые учения сухопутных сил самообороны с использованием ракет "тип 88" "земля-корабль" пройдут на Хоккайдо, сообщил телеканал NHK. Дальность полета ракет оценивается до 180 километров. До сих пор такие учения проходили за границей, так как использование подобных ракет в Японии считалось небезопасным. На сей раз были получены все разрешения компетентных органов. В качестве места проведения называется противовоздушный полигон сухопутных сил самообороны Сидзунаи в поселке Синхидака на Хоккайдо на побережье Тихого океана. Цели будут находиться в нескольких десятках километров в море и будут поражаться учебными невзрывающимися ракетами. Первые учения пройдут уже летом. Телеканал утверждает, что учения позиционируются как элемент сдерживания для военно-морских сил Китая. При этом Синхидака находится в более чем 900 километрах от территории Китая и в 400 километрах от Сахалина. Для этих же целей продвигается строительство полигона на самом восточном японском острове Минамитори архипелага Огасавара в 1950 километрах от Токио: увеличение учений на территории Японии должно стать сдерживающим фактором для активного продвижения Китая в морях.

https://ria.ru/20250301/ucheniya-2002489070.html

https://ria.ru/20250316/yaponiya-2005275422.html

китай

хоккайдо

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, хоккайдо, япония, в мире