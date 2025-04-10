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На Хоккайдо пройдут учения с использованием ракет "земля-корабль" - РИА Новости, 10.04.2025
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06:53 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/yaponiya-2010376222.html
На Хоккайдо пройдут учения с использованием ракет "земля-корабль"
На Хоккайдо пройдут учения с использованием ракет "земля-корабль" - РИА Новости, 10.04.2025
На Хоккайдо пройдут учения с использованием ракет "земля-корабль"
Впервые учения сухопутных сил самообороны с использованием ракет "тип 88" "земля-корабль" пройдут на Хоккайдо, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T06:53:00+03:00
2025-04-10T06:53:00+03:00
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ТОКИО, 10 апр – РИА Новости. Впервые учения сухопутных сил самообороны с использованием ракет "тип 88" "земля-корабль" пройдут на Хоккайдо, сообщил телеканал NHK. Дальность полета ракет оценивается до 180 километров. До сих пор такие учения проходили за границей, так как использование подобных ракет в Японии считалось небезопасным. На сей раз были получены все разрешения компетентных органов. В качестве места проведения называется противовоздушный полигон сухопутных сил самообороны Сидзунаи в поселке Синхидака на Хоккайдо на побережье Тихого океана. Цели будут находиться в нескольких десятках километров в море и будут поражаться учебными невзрывающимися ракетами. Первые учения пройдут уже летом. Телеканал утверждает, что учения позиционируются как элемент сдерживания для военно-морских сил Китая. При этом Синхидака находится в более чем 900 километрах от территории Китая и в 400 километрах от Сахалина. Для этих же целей продвигается строительство полигона на самом восточном японском острове Минамитори архипелага Огасавара в 1950 километрах от Токио: увеличение учений на территории Японии должно стать сдерживающим фактором для активного продвижения Китая в морях.
https://ria.ru/20250301/ucheniya-2002489070.html
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китай, хоккайдо, япония, в мире
Китай, Хоккайдо, Япония, В мире
На Хоккайдо пройдут учения с использованием ракет "земля-корабль"

NHK: на Хоккайдо впервые пройдут учения с использованием ракет "земля-корабль"

© AP Photo / Shizuo KambayashiРакетная установка PAC-3 Patriot, созданная силами самообороны Японии
Ракетная установка PAC-3 Patriot, созданная силами самообороны Японии - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Ракетная установка PAC-3 Patriot, созданная силами самообороны Японии . Архивное фото
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ТОКИО, 10 апр – РИА Новости. Впервые учения сухопутных сил самообороны с использованием ракет "тип 88" "земля-корабль" пройдут на Хоккайдо, сообщил телеканал NHK.
Дальность полета ракет оценивается до 180 километров. До сих пор такие учения проходили за границей, так как использование подобных ракет в Японии считалось небезопасным. На сей раз были получены все разрешения компетентных органов.
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В качестве места проведения называется противовоздушный полигон сухопутных сил самообороны Сидзунаи в поселке Синхидака на Хоккайдо на побережье Тихого океана. Цели будут находиться в нескольких десятках километров в море и будут поражаться учебными невзрывающимися ракетами. Первые учения пройдут уже летом.
Телеканал утверждает, что учения позиционируются как элемент сдерживания для военно-морских сил Китая. При этом Синхидака находится в более чем 900 километрах от территории Китая и в 400 километрах от Сахалина.
Для этих же целей продвигается строительство полигона на самом восточном японском острове Минамитори архипелага Огасавара в 1950 километрах от Токио: увеличение учений на территории Японии должно стать сдерживающим фактором для активного продвижения Китая в морях.
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