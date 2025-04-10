https://ria.ru/20250410/wsj-2010435812.html

США продолжат освобождать американцев в других странах, заявил Уолтц

США продолжат освобождать американцев в других странах, заявил Уолтц - РИА Новости, 10.04.2025

США продолжат освобождать американцев в других странах, заявил Уолтц

Президент США Дональд Трампа и его администрация продолжают работать в целях дальнейшего освобождения американцев, задержанных в других странах, сообщает газета РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T11:58:00+03:00

2025-04-10T11:58:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трампа и его администрация продолжают работать в целях дальнейшего освобождения американцев, задержанных в других странах, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на помощника президента по национальной безопасности Майка Уолтца.Газета Wall Street Journal со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа сообщила, что Россия и США провели обмен заключенными в четверг утром в Абу-Даби."Президент Трамп и его администрация продолжают круглосуточно работать, чтобы гарантировать возвращение домой к своим семьям американцев, задержанных за рубежом", - приводит газета слова Уолтца.

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