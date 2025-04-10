https://ria.ru/20250410/wsj-2010435812.html
США продолжат освобождать американцев в других странах, заявил Уолтц
США продолжат освобождать американцев в других странах, заявил Уолтц - РИА Новости, 10.04.2025
США продолжат освобождать американцев в других странах, заявил Уолтц
Президент США Дональд Трампа и его администрация продолжают работать в целях дальнейшего освобождения американцев, задержанных в других странах, сообщает газета РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T11:58:00+03:00
2025-04-10T11:58:00+03:00
2025-04-10T12:13:00+03:00
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005353091_0:138:3071:1865_1920x0_80_0_0_08af4d474a3bd92429e3d8b5fecf574e.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трампа и его администрация продолжают работать в целях дальнейшего освобождения американцев, задержанных в других странах, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на помощника президента по национальной безопасности Майка Уолтца.Газета Wall Street Journal со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа сообщила, что Россия и США провели обмен заключенными в четверг утром в Абу-Даби."Президент Трамп и его администрация продолжают круглосуточно работать, чтобы гарантировать возвращение домой к своим семьям американцев, задержанных за рубежом", - приводит газета слова Уолтца.
https://ria.ru/20250410/obmen-2010435724.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005353091_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_87a783453ec007b60d9ab17d90915b2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире
США продолжат освобождать американцев в других странах, заявил Уолтц
Уолтц: администрация Трампа продолжит работу по освобождению американцев