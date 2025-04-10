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США продолжат освобождать американцев в других странах, заявил Уолтц - РИА Новости, 10.04.2025
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11:58 10.04.2025 (обновлено: 12:13 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/wsj-2010435812.html
США продолжат освобождать американцев в других странах, заявил Уолтц
США продолжат освобождать американцев в других странах, заявил Уолтц - РИА Новости, 10.04.2025
США продолжат освобождать американцев в других странах, заявил Уолтц
Президент США Дональд Трампа и его администрация продолжают работать в целях дальнейшего освобождения американцев, задержанных в других странах, сообщает газета РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T11:58:00+03:00
2025-04-10T12:13:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трампа и его администрация продолжают работать в целях дальнейшего освобождения американцев, задержанных в других странах, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на помощника президента по национальной безопасности Майка Уолтца.Газета Wall Street Journal со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа сообщила, что Россия и США провели обмен заключенными в четверг утром в Абу-Даби."Президент Трамп и его администрация продолжают круглосуточно работать, чтобы гарантировать возвращение домой к своим семьям американцев, задержанных за рубежом", - приводит газета слова Уолтца.
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США, В мире
США продолжат освобождать американцев в других странах, заявил Уолтц

Уолтц: администрация Трампа продолжит работу по освобождению американцев

© AP Photo / Paul SancyaCоветник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц
Cоветник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Paul Sancya
Cоветник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц . Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трампа и его администрация продолжают работать в целях дальнейшего освобождения американцев, задержанных в других странах, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на помощника президента по национальной безопасности Майка Уолтца.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа сообщила, что Россия и США провели обмен заключенными в четверг утром в Абу-Даби.
"Президент Трамп и его администрация продолжают круглосуточно работать, чтобы гарантировать возвращение домой к своим семьям американцев, задержанных за рубежом", - приводит газета слова Уолтца.
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