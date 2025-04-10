Рейтинг@Mail.ru
Свердловский детский омбудсмен выступил против выплат беременным школьницам - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:55 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/vyplaty-2010417914.html
Свердловский детский омбудсмен выступил против выплат беременным школьницам
Свердловский детский омбудсмен выступил против выплат беременным школьницам - РИА Новости, 10.04.2025
Свердловский детский омбудсмен выступил против выплат беременным школьницам
Выплаты беременным школьницам, которые ввели в ряде регионов России, не могут стать мотивацией для рождения ребенка, заявил РИА Новости уполномоченный по правам РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T10:55:00+03:00
2025-04-10T10:55:00+03:00
общество
свердловская область
россия
орловская область
игорь мороков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894449956_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_1cbb531042a47a02fb435fe751a44ed9.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Выплаты беременным школьницам, которые ввели в ряде регионов России, не могут стать мотивацией для рождения ребенка, заявил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. "Я понимаю, что такое предложение продиктовано искренними намерениями решить вопрос по демографии, но детство никогда не решалось за деньги. То, что они (деньги) нужны, вопросов нет, но это не мотивация. У нас, мне кажется, достаточно вариантов поддержки, и в Свердловской области законодатели приняли решение по поддержке мам, которые до 23 лет будут рожать. Но это (выплаты школьницам) – не мотивация, я достаточно скептически к этому отношусь", - сказал собеседник агентства. В Орловской области указом губернатора единоразовая региональная выплата по беременности и родам в 100 тысяч рублей расширена на учениц общеобразовательных учреждений. Схожие меры приняли власти Брянской области и Кузбасса.
https://ria.ru/20250324/beremennost-2006866355.html
свердловская область
россия
орловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894449956_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_eb4292e32aaa2901c07bc804313b3cda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, свердловская область, россия, орловская область, игорь мороков
Общество, Свердловская область, Россия, Орловская область, Игорь Мороков
Свердловский детский омбудсмен выступил против выплат беременным школьницам

Омбудсмен Мороков: выплаты беременным школьницам не мотивируют родить ребенка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЕкатеринбург
Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Екатеринбург. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Выплаты беременным школьницам, которые ввели в ряде регионов России, не могут стать мотивацией для рождения ребенка, заявил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.
"Я понимаю, что такое предложение продиктовано искренними намерениями решить вопрос по демографии, но детство никогда не решалось за деньги. То, что они (деньги) нужны, вопросов нет, но это не мотивация. У нас, мне кажется, достаточно вариантов поддержки, и в Свердловской области законодатели приняли решение по поддержке мам, которые до 23 лет будут рожать. Но это (выплаты школьницам) – не мотивация, я достаточно скептически к этому отношусь", - сказал собеседник агентства.
В Орловской области указом губернатора единоразовая региональная выплата по беременности и родам в 100 тысяч рублей расширена на учениц общеобразовательных учреждений. Схожие меры приняли власти Брянской области и Кузбасса.
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
В Орловской области беременным школьницам будут платить по сто тысяч рублей
24 марта, 09:24
 
ОбществоСвердловская областьРоссияОрловская областьИгорь Мороков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала