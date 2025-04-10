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Свердловский детский омбудсмен выступил против выплат беременным школьницам

Свердловский детский омбудсмен выступил против выплат беременным школьницам - РИА Новости, 10.04.2025

Свердловский детский омбудсмен выступил против выплат беременным школьницам

Выплаты беременным школьницам, которые ввели в ряде регионов России, не могут стать мотивацией для рождения ребенка, заявил РИА Новости уполномоченный по правам РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T10:55:00+03:00

2025-04-10T10:55:00+03:00

2025-04-10T10:55:00+03:00

общество

свердловская область

россия

орловская область

игорь мороков

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Выплаты беременным школьницам, которые ввели в ряде регионов России, не могут стать мотивацией для рождения ребенка, заявил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. "Я понимаю, что такое предложение продиктовано искренними намерениями решить вопрос по демографии, но детство никогда не решалось за деньги. То, что они (деньги) нужны, вопросов нет, но это не мотивация. У нас, мне кажется, достаточно вариантов поддержки, и в Свердловской области законодатели приняли решение по поддержке мам, которые до 23 лет будут рожать. Но это (выплаты школьницам) – не мотивация, я достаточно скептически к этому отношусь", - сказал собеседник агентства. В Орловской области указом губернатора единоразовая региональная выплата по беременности и родам в 100 тысяч рублей расширена на учениц общеобразовательных учреждений. Схожие меры приняли власти Брянской области и Кузбасса.

https://ria.ru/20250324/beremennost-2006866355.html

свердловская область

россия

орловская область

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общество, свердловская область, россия, орловская область, игорь мороков