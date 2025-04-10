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Эксперт назвала основания для прекращения социальных выплат
Эксперт назвала основания для прекращения социальных выплат - РИА Новости, 10.04.2025
Эксперт назвала основания для прекращения социальных выплат
Прекратить социальные выплаты власти могут, если получатель потерял право на них претендовать, рассказала агентству "Прайм" эксперт проекта НИФИ Минфина России... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T02:15:00+03:00
2025-04-10T02:15:00+03:00
2025-04-10T10:57:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Прекратить социальные выплаты власти могут, если получатель потерял право на них претендовать, рассказала агентству "Прайм" эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф” Ольга Дайнеко.Основная часть данных выплат назначается, лишь если соблюдены критерии нуждаемости или принадлежности к определенной социальной группе получателей (многодетные, семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью, пенсионеры). Если состав семьи изменился, снята группа инвалидности, начали работать иждивенцы и т.п. — прекращаются и платежи.Частая причина для отказа — превышение дохода. В расчет включают не только зарплату, но и пенсии, стипендии, алименты, пособия, доходы по вкладам, от аренды имущества, самозанятости и т.п. Если соответствуют доходы, может быть превышение планки по количеству имущества.Например, семье, не являющейся многодетной, откажут в пособии, если в собственности у семьи два и более автомобиля.Отказать в пособии могут из-за несоблюдения условий его получения, например, субсидию на услуги ЖКХ приостановят из-за неуплаты коммунальных платежей. Также может быть приостановлена выплата пособия по безработице, если получатель явился на прием пьяным, заключила Дайнеко.
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россия, общество, ольга дайнеко, моифинансы.рф, деньги, социальные выплаты
Россия, Общество, Ольга Дайнеко, Моифинансы.рф, Деньги, Социальные выплаты
Эксперт назвала основания для прекращения социальных выплат
Финансист Дайнеко: власти РФ могут прекратить соцвыплаты при превышени дохода