https://ria.ru/20250410/vtsiom-2010450139.html

Большинству россиян важно гордиться своей страной, показал опрос ВЦИОМ

Большинству россиян важно гордиться своей страной, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 10.04.2025

Большинству россиян важно гордиться своей страной, показал опрос ВЦИОМ

Абсолютное большинство (92%) россиян заявили, что им важно гордиться своей страной, 62% респондентов за последний год стали сильнее гордиться Россией, сообщил... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T13:05:00+03:00

2025-04-10T13:05:00+03:00

2025-04-10T13:05:00+03:00

общество

россия

михаил мамонов

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Абсолютное большинство (92%) россиян заявили, что им важно гордиться своей страной, 62% респондентов за последний год стали сильнее гордиться Россией, сообщил директор Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов. "Что мы видим - 92% заявляют о том, что им важно гордиться своей страной. Запрос или потребность в гордости отчетливо выражены. При этом мы фиксируем, что оснований для гордости становится все больше: 62% россиян в ходе общероссийского опроса заявили нам, что за последний год они стали больше гордиться Россией", - сказал Мамонов в ходе круглого стола в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на тему "Российская мечта: стремление к высоким достижениям как часть культурного кода россиян". Он отметил, что в качестве основных объектов гордости респонденты выделяют богатство и историю России, достижения страны, геополитику, а также российский народ в целом и его качества. Однако, по словам Мамонова, гордость россияне испытывают не только за прошлое страны. "Гордость это и про будущее и про развитие страны. К примеру, 68% россиян заявили о том, что Россию можно сегодня отнести к числу ведущих технологических стран мира... На первом месте (среди сфер, где Россия занимает лидирующие позиции - ред.) военные технологии (55%), на втором - атомная энергетика (52%), третье - это космические технологии (37%)", - добавил директор Департамента политических исследований ВЦИОМ. Почти половина (48%) опрошенных считают, что современная российская наука находится на подъеме, совершаются серьезные открытия, оказывающие влияние на развитие общества. Кроме того, 68% респондентов считают, что Россия будет сильным и процветающим государством.

https://ria.ru/20250327/vtsiom-2007662940.html

https://realty.ria.ru/20250408/moskva-2009995504.html

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общество, россия, михаил мамонов, вциом