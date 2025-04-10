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Большинству россиян важно гордиться своей страной, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 10.04.2025
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13:05 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/vtsiom-2010450139.html
Большинству россиян важно гордиться своей страной, показал опрос ВЦИОМ
Большинству россиян важно гордиться своей страной, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 10.04.2025
Большинству россиян важно гордиться своей страной, показал опрос ВЦИОМ
Абсолютное большинство (92%) россиян заявили, что им важно гордиться своей страной, 62% респондентов за последний год стали сильнее гордиться Россией, сообщил... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:05:00+03:00
2025-04-10T13:05:00+03:00
общество
россия
михаил мамонов
вциом
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Абсолютное большинство (92%) россиян заявили, что им важно гордиться своей страной, 62% респондентов за последний год стали сильнее гордиться Россией, сообщил директор Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов. "Что мы видим - 92% заявляют о том, что им важно гордиться своей страной. Запрос или потребность в гордости отчетливо выражены. При этом мы фиксируем, что оснований для гордости становится все больше: 62% россиян в ходе общероссийского опроса заявили нам, что за последний год они стали больше гордиться Россией", - сказал Мамонов в ходе круглого стола в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на тему "Российская мечта: стремление к высоким достижениям как часть культурного кода россиян". Он отметил, что в качестве основных объектов гордости респонденты выделяют богатство и историю России, достижения страны, геополитику, а также российский народ в целом и его качества. Однако, по словам Мамонова, гордость россияне испытывают не только за прошлое страны. "Гордость это и про будущее и про развитие страны. К примеру, 68% россиян заявили о том, что Россию можно сегодня отнести к числу ведущих технологических стран мира... На первом месте (среди сфер, где Россия занимает лидирующие позиции - ред.) военные технологии (55%), на втором - атомная энергетика (52%), третье - это космические технологии (37%)", - добавил директор Департамента политических исследований ВЦИОМ. Почти половина (48%) опрошенных считают, что современная российская наука находится на подъеме, совершаются серьезные открытия, оказывающие влияние на развитие общества. Кроме того, 68% респондентов считают, что Россия будет сильным и процветающим государством.
https://ria.ru/20250327/vtsiom-2007662940.html
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общество, россия, михаил мамонов, вциом
Общество, Россия, Михаил Мамонов, ВЦИОМ
Большинству россиян важно гордиться своей страной, показал опрос ВЦИОМ

ВЦИОМ: 92% россиян важно гордиться своей страной

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква, флаг России
Москва, флаг России - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Абсолютное большинство (92%) россиян заявили, что им важно гордиться своей страной, 62% респондентов за последний год стали сильнее гордиться Россией, сообщил директор Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.
"Что мы видим - 92% заявляют о том, что им важно гордиться своей страной. Запрос или потребность в гордости отчетливо выражены. При этом мы фиксируем, что оснований для гордости становится все больше: 62% россиян в ходе общероссийского опроса заявили нам, что за последний год они стали больше гордиться Россией", - сказал Мамонов в ходе круглого стола в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на тему "Российская мечта: стремление к высоким достижениям как часть культурного кода россиян".
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Он отметил, что в качестве основных объектов гордости респонденты выделяют богатство и историю России, достижения страны, геополитику, а также российский народ в целом и его качества. Однако, по словам Мамонова, гордость россияне испытывают не только за прошлое страны.
"Гордость это и про будущее и про развитие страны. К примеру, 68% россиян заявили о том, что Россию можно сегодня отнести к числу ведущих технологических стран мира... На первом месте (среди сфер, где Россия занимает лидирующие позиции - ред.) военные технологии (55%), на втором - атомная энергетика (52%), третье - это космические технологии (37%)", - добавил директор Департамента политических исследований ВЦИОМ.
Почти половина (48%) опрошенных считают, что современная российская наука находится на подъеме, совершаются серьезные открытия, оказывающие влияние на развитие общества. Кроме того, 68% респондентов считают, что Россия будет сильным и процветающим государством.
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