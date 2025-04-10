https://ria.ru/20250410/vtb-2010394857.html

ВТБ разработал новую функцию для защиты от мошенников

ВТБ разработал новую функцию для защиты от мошенников - РИА Новости, 10.04.2025

ВТБ разработал новую функцию для защиты от мошенников

Клиенты ВТБ теперь могут установить в банковском приложении запрет на снятие и зачисление средств по QR-коду в банкоматах для защиты от мошенников, убеждающих... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T09:51:00+03:00

2025-04-10T09:51:00+03:00

2025-04-10T10:04:00+03:00

экономика

технологии

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Клиенты ВТБ теперь могут установить в банковском приложении запрет на снятие и зачисление средств по QR-коду в банкоматах для защиты от мошенников, убеждающих положить деньги на "безопасный счет", сообщили в пресс-службе кредитной организации. "Клиенты ВТБ могут ограничить снятие наличных в банкоматах для защиты от мошенников. ВТБ в рамках развития сервиса самозапретов и ограничений внедрил функционал, который поможет клиентам защитить свои средства от мошенников, убеждающих положить деньги на "безопасный счет" через банкомат. Теперь в несколько кликов в "ВТБ Онлайн" можно установить запрет на снятие и зачисление средств по QR-коду в банкоматах", - говорится в сообщении Отмечается, что новый функционал помогает клиентам защитить свои средства от мошенников, убеждающих положить деньги на "безопасный счет" через банкоматы по QR-коду. Ранее банк также установил лимиты на суммы по таким операциям. Клиенты банка могут в пару кликов установить запрет на снятие и зачисление денег по QR в банкомате. В разделе "Безопасность" есть сервисы "Защиты от мошенников" - во вкладке "Самоограничения" можно подключить этот функционал. При этом, чтобы мошенники не могли легко это обойти, снять запрет клиент может только лично в отделении банка. "Чтобы противостоять схемам с использованием социальной инженерии и снятию средств по QR в банкоматах, команда ВТБ сделала возможность самоблокировки этого функционала. В приложении уже можно настроить ряд ограничений и лимитов, которые не позволят злоумышленникам легко вывести средства, даже если им удалось выведать коды для попадания в онлайн-банк. Но по-прежнему очень важно, чтобы клиенты не поддавались панике, когда неизвестные пытаются запугать по телефону, внимательно проверяли ссылки и устанавливали любое ПО только из официальных источников", - отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

https://ria.ru/20250409/vtb-2010277555.html

https://ria.ru/20231201/moshenniki-1913095545.html

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экономика, технологии