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ВСУ за сутки более десяти раз атаковали территорию ДНР
ВСУ за сутки более десяти раз атаковали территорию ДНР - РИА Новости, 10.04.2025
ВСУ за сутки более десяти раз атаковали территорию ДНР
Украинские войска более 10 раз атаковали территорию ДНР в четверг, применив ствольную артиллерию и ударные беспилотники, пострадал один человек, сообщил глава... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T21:34:00+03:00
2025-04-10T21:34:00+03:00
2025-04-10T21:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Украинские войска более 10 раз атаковали территорию ДНР в четверг, применив ствольную артиллерию и ударные беспилотники, пострадал один человек, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что вследствие удара беспилотника ВСУ по городу. Пушилин уточнил, что ему оказывается медицинская помощь. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены более 10 вооруженных атак, применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА", - говорится в сообщении Пушилина.Кроме того, в результате вооруженной агрессии ВСУ повреждения получили три жилых дома и легковой автомобиль в Горловке.
https://ria.ru/20250410/naemniki-2010464225.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки более десяти раз атаковали территорию ДНР
Пушилин: ВСУ более десяти раз атаковали территорию ДНР, пострадал один человек