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Подполье сообщило об ударах по бронетанковому заводу в Житомирской области
Подполье сообщило об ударах по бронетанковому заводу в Житомирской области - РИА Новости, 10.04.2025
Подполье сообщило об ударах по бронетанковому заводу в Житомирской области
Удары в Житомирской области нанесены вблизи бронетанкового завода, где работают с западной техникой, и у авиабазы, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T20:36:00+03:00
2025-04-10T20:36:00+03:00
2025-04-10T20:38:00+03:00
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житомирская область
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Удары в Житомирской области нанесены вблизи бронетанкового завода, где работают с западной техникой, и у авиабазы, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Житомир, "прилеты": три "прилета" на окраине в направлении бронетанкового завода в 17.30 (совпадает с мск - ред.), где перебирают новую западную технику и готовят ее к реальным боевым условиям", - заявил собеседник агентства. Есть "прилеты" и в районе местной авиабазы. "Также удары по направлению авиабазы в Озерном. Попадание с детонацией и мощным звуком", - добавил он.
https://ria.ru/20250409/dnepropetrovsk-2010318552.html
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житомирская область, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Житомирская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударах по бронетанковому заводу в Житомирской области
ВС РФ нанесли удары вблизи военного завода и авиабазы в Житомирской области