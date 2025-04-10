https://ria.ru/20250410/vsu-2010578146.html

Подполье сообщило об ударах по бронетанковому заводу в Житомирской области

Подполье сообщило об ударах по бронетанковому заводу в Житомирской области - РИА Новости, 10.04.2025

Подполье сообщило об ударах по бронетанковому заводу в Житомирской области

Удары в Житомирской области нанесены вблизи бронетанкового завода, где работают с западной техникой, и у авиабазы, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T20:36:00+03:00

2025-04-10T20:36:00+03:00

2025-04-10T20:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

житомирская область

сергей лебедев

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Удары в Житомирской области нанесены вблизи бронетанкового завода, где работают с западной техникой, и у авиабазы, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Житомир, "прилеты": три "прилета" на окраине в направлении бронетанкового завода в 17.30 (совпадает с мск - ред.), где перебирают новую западную технику и готовят ее к реальным боевым условиям", - заявил собеседник агентства. Есть "прилеты" и в районе местной авиабазы. "Также удары по направлению авиабазы в Озерном. Попадание с детонацией и мощным звуком", - добавил он.

https://ria.ru/20250409/dnepropetrovsk-2010318552.html

житомирская область

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житомирская область, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины