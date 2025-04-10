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Подполье сообщило об ударах по бронетанковому заводу в Житомирской области - РИА Новости, 10.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:36 10.04.2025 (обновлено: 20:38 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/vsu-2010578146.html
Подполье сообщило об ударах по бронетанковому заводу в Житомирской области
Подполье сообщило об ударах по бронетанковому заводу в Житомирской области - РИА Новости, 10.04.2025
Подполье сообщило об ударах по бронетанковому заводу в Житомирской области
Удары в Житомирской области нанесены вблизи бронетанкового завода, где работают с западной техникой, и у авиабазы, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T20:36:00+03:00
2025-04-10T20:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
житомирская область
сергей лебедев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Удары в Житомирской области нанесены вблизи бронетанкового завода, где работают с западной техникой, и у авиабазы, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Житомир, "прилеты": три "прилета" на окраине в направлении бронетанкового завода в 17.30 (совпадает с мск - ред.), где перебирают новую западную технику и готовят ее к реальным боевым условиям", - заявил собеседник агентства. Есть "прилеты" и в районе местной авиабазы. "Также удары по направлению авиабазы в Озерном. Попадание с детонацией и мощным звуком", - добавил он.
https://ria.ru/20250409/dnepropetrovsk-2010318552.html
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житомирская область, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Житомирская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударах по бронетанковому заводу в Житомирской области

ВС РФ нанесли удары вблизи военного завода и авиабазы в Житомирской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Удары в Житомирской области нанесены вблизи бронетанкового завода, где работают с западной техникой, и у авиабазы, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Житомир, "прилеты": три "прилета" на окраине в направлении бронетанкового завода в 17.30 (совпадает с мск - ред.), где перебирают новую западную технику и готовят ее к реальным боевым условиям", - заявил собеседник агентства.
Есть "прилеты" и в районе местной авиабазы.
"Также удары по направлению авиабазы в Озерном. Попадание с детонацией и мощным звуком", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеЖитомирская областьСергей ЛебедевВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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