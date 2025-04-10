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ВСУ атаковали Пантелеймоновку в ДНР при помощи беспилотника
ВСУ атаковали Пантелеймоновку в ДНР при помощи беспилотника - РИА Новости, 10.04.2025
ВСУ атаковали Пантелеймоновку в ДНР при помощи беспилотника
Украинские войска атаковали поселок Пантелеймоновка в Ясиноватском муниципальном округе ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщает управление администрации РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T20:31:00+03:00
2025-04-10T20:31:00+03:00
2025-04-10T20:31:00+03:00
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Украинские войска атаковали поселок Пантелеймоновка в Ясиноватском муниципальном округе ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале."Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 19.00 - населенный пункт Пантелеймоновка (Ясиноватский муниципальный округ): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства. Информация о последствиях не поступала. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
https://ria.ru/20250409/dnr-2010151844.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, Россия
ВСУ атаковали Пантелеймоновку в ДНР при помощи беспилотника
ВСУ атаковали Пантелеймоновку в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе