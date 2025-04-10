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ВСУ атаковали Пантелеймоновку в ДНР при помощи беспилотника - РИА Новости, 10.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:31 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/vsu-2010577771.html
ВСУ атаковали Пантелеймоновку в ДНР при помощи беспилотника
ВСУ атаковали Пантелеймоновку в ДНР при помощи беспилотника - РИА Новости, 10.04.2025
ВСУ атаковали Пантелеймоновку в ДНР при помощи беспилотника
Украинские войска атаковали поселок Пантелеймоновка в Ясиноватском муниципальном округе ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщает управление администрации РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T20:31:00+03:00
2025-04-10T20:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
донецк
россия
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Украинские войска атаковали поселок Пантелеймоновка в Ясиноватском муниципальном округе ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале."Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 19.00 - населенный пункт Пантелеймоновка (Ясиноватский муниципальный округ): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства. Информация о последствиях не поступала. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
https://ria.ru/20250409/dnr-2010151844.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, донецк, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, Россия
ВСУ атаковали Пантелеймоновку в ДНР при помощи беспилотника

ВСУ атаковали Пантелеймоновку в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Украинские войска атаковали поселок Пантелеймоновка в Ясиноватском муниципальном округе ДНР при помощи беспилотника-камикадзе, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.
"Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 19.00 - населенный пункт Пантелеймоновка (Ясиноватский муниципальный округ): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства.
Информация о последствиях не поступала.
Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецкРоссия
 
 
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