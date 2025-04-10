https://ria.ru/20250410/vsu-2010570493.html

ВСУ обстреляли фельдшерско-акушерский пункт в Харьковской области

ВСУ обстреляли фельдшерско-акушерский пункт в Харьковской области - РИА Новости, 10.04.2025

ВСУ обстреляли фельдшерско-акушерский пункт в Харьковской области

ВСУ 9 апреля нанесли серию ударов по фельдшерско-акушерскому пункту (ФАП) в Харьковской области, заявила РИА Новости уполномоченный представитель по правам... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T19:09:00+03:00

2025-04-10T19:09:00+03:00

2025-04-10T19:37:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 10 апр — РИА Новости. ВСУ 9 апреля нанесли серию ударов по фельдшерско-акушерскому пункту (ФАП) в Харьковской области, заявила РИА Новости уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в регионе Виктория Колесник-Лавинская."Девятого апреля украинские неонацисты в очередной раз продемонстрировали истинное лицо, совершив более десяти ударов по населенному пункту Станция Тополи Харьковской области. Целью атаки стал фельдшерско-акушерский пункт, где местные жители получали жизненно необходимую медицинскую помощь", — сообщила собеседница агентства. В результате обстрела ФАП и автомобиль скорой оказались полностью уничтожены, это лишило население доступа к срочному лечению, подчеркнула Колесник-Лавинская.По ее словам, регулярные удары по населенным пунктам, находящимся на подконтрольной российским военным территории Харьковской области, превратили ВСУ в карательный инструмент, методично уничтожающий инфраструктуру и жизни мирных жителей."Он (киевский режим. — Прим. ред.) воюет не с армией, а с беззащитными людьми <...> Международное сообщество закрывает глаза на эти преступления, потакая неонацистской хунте. Киевский режим и его хозяева должны ответить за каждый разрушенный дом, каждую прерванную жизнь", — добавила правозащитница. О том, что противник нанес более десяти ударов селу Станция Тополи, глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил накануне.Двадцать четвертого февраля Минобороны заявило, что группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Тополи в Харьковской области.

https://ria.ru/20250409/podpole-2010280075.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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