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ВСУ обстреляли фельдшерско-акушерский пункт в Харьковской области - РИА Новости, 10.04.2025
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19:09 10.04.2025 (обновлено: 19:37 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/vsu-2010570493.html
ВСУ обстреляли фельдшерско-акушерский пункт в Харьковской области
ВСУ обстреляли фельдшерско-акушерский пункт в Харьковской области - РИА Новости, 10.04.2025
ВСУ обстреляли фельдшерско-акушерский пункт в Харьковской области
ВСУ 9 апреля нанесли серию ударов по фельдшерско-акушерскому пункту (ФАП) в Харьковской области, заявила РИА Новости уполномоченный представитель по правам... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T19:09:00+03:00
2025-04-10T19:37:00+03:00
харьковская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы рф
виктория колесник-лавинская
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БЕЛГОРОД, 10 апр — РИА Новости. ВСУ 9 апреля нанесли серию ударов по фельдшерско-акушерскому пункту (ФАП) в Харьковской области, заявила РИА Новости уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в регионе Виктория Колесник-Лавинская."Девятого апреля украинские неонацисты в очередной раз продемонстрировали истинное лицо, совершив более десяти ударов по населенному пункту Станция Тополи Харьковской области. Целью атаки стал фельдшерско-акушерский пункт, где местные жители получали жизненно необходимую медицинскую помощь", — сообщила собеседница агентства. В результате обстрела ФАП и автомобиль скорой оказались полностью уничтожены, это лишило население доступа к срочному лечению, подчеркнула Колесник-Лавинская.По ее словам, регулярные удары по населенным пунктам, находящимся на подконтрольной российским военным территории Харьковской области, превратили ВСУ в карательный инструмент, методично уничтожающий инфраструктуру и жизни мирных жителей."Он (киевский режим. — Прим. ред.) воюет не с армией, а с беззащитными людьми &lt;...&gt; Международное сообщество закрывает глаза на эти преступления, потакая неонацистской хунте. Киевский режим и его хозяева должны ответить за каждый разрушенный дом, каждую прерванную жизнь", — добавила правозащитница. О том, что противник нанес более десяти ударов селу Станция Тополи, глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил накануне.Двадцать четвертого февраля Минобороны заявило, что группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Тополи в Харьковской области.
https://ria.ru/20250409/podpole-2010280075.html
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харьковская область, вооруженные силы украины, в мире, украина, вооруженные силы рф, виктория колесник-лавинская
Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Виктория Колесник-Лавинская
ВСУ обстреляли фельдшерско-акушерский пункт в Харьковской области

ВСУ нанесли серию ударов по фельдшерско-акушерскому пункту в Станции Тополи

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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БЕЛГОРОД, 10 апр — РИА Новости. ВСУ 9 апреля нанесли серию ударов по фельдшерско-акушерскому пункту (ФАП) в Харьковской области, заявила РИА Новости уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в регионе Виктория Колесник-Лавинская.
"Девятого апреля украинские неонацисты в очередной раз продемонстрировали истинное лицо, совершив более десяти ударов по населенному пункту Станция Тополи Харьковской области. Целью атаки стал фельдшерско-акушерский пункт, где местные жители получали жизненно необходимую медицинскую помощь", — сообщила собеседница агентства.
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В подполье сообщили об уничтожении цехов по сборке БПЛА в Харькове
9 апреля, 16:09
В результате обстрела ФАП и автомобиль скорой оказались полностью уничтожены, это лишило население доступа к срочному лечению, подчеркнула Колесник-Лавинская.
По ее словам, регулярные удары по населенным пунктам, находящимся на подконтрольной российским военным территории Харьковской области, превратили ВСУ в карательный инструмент, методично уничтожающий инфраструктуру и жизни мирных жителей.
"Он (киевский режим. — Прим. ред.) воюет не с армией, а с беззащитными людьми <...> Международное сообщество закрывает глаза на эти преступления, потакая неонацистской хунте. Киевский режим и его хозяева должны ответить за каждый разрушенный дом, каждую прерванную жизнь", — добавила правозащитница.
О том, что противник нанес более десяти ударов селу Станция Тополи, глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил накануне.
Двадцать четвертого февраля Минобороны заявило, что группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Тополи в Харьковской области.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВ миреУкраинаВооруженные силы РФВиктория Колесник-Лавинская
 
 
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