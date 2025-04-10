https://ria.ru/20250410/vsu-2010504025.html
В Брянской области при атаке БПЛА пострадали трое взрослых и ребенок
В Брянской области при атаке БПЛА пострадали трое взрослых и ребенок - РИА Новости, 10.04.2025
В Брянской области при атаке БПЛА пострадали трое взрослых и ребенок
Четыре человека, включая полугодовалого ребенка, пострадали при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T15:30:00+03:00
2025-04-10T15:30:00+03:00
2025-04-10T16:16:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
брянская область
суземский район
александр богомаз
происшествия
севский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
ТУЛА, 10 апр — РИА Новости. Четыре человека, включая полугодовалого ребенка, пострадали при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Целенаправленный удар нанесен по мирным жителям Суземского района. Украинские нацисты с помощью дрона-камикадзе атаковали движущийся гражданский автомобиль в селе Новая Погощь. К сожалению, пострадали четверо мирных жителей, в том числе и полугодовалый ребенок", — написал он.Всех их оперативно доставили в районную больницу, им оказали необходимую медпомощь, добавил Богомаз.Украинские боевики практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Средства ПВО перехватывают летательные аппараты противника.В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250401/ukraina-2008576419.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
суземский район
севский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, брянская область, суземский район, александр богомаз, происшествия, севский район
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Суземский район, Александр Богомаз, Происшествия, Севский район
В Брянской области при атаке БПЛА пострадали трое взрослых и ребенок
В Брянской области при атаке дрона ВСУ на авто пострадали 3 взрослых и ребенок