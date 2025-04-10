https://ria.ru/20250410/vsu-2010504025.html

В Брянской области при атаке БПЛА пострадали трое взрослых и ребенок

В Брянской области при атаке БПЛА пострадали трое взрослых и ребенок - РИА Новости, 10.04.2025

В Брянской области при атаке БПЛА пострадали трое взрослых и ребенок

Четыре человека, включая полугодовалого ребенка, пострадали при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T15:30:00+03:00

2025-04-10T15:30:00+03:00

2025-04-10T16:16:00+03:00

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

брянская область

суземский район

александр богомаз

происшествия

севский район

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ТУЛА, 10 апр — РИА Новости. Четыре человека, включая полугодовалого ребенка, пострадали при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Целенаправленный удар нанесен по мирным жителям Суземского района. Украинские нацисты с помощью дрона-камикадзе атаковали движущийся гражданский автомобиль в селе Новая Погощь. К сожалению, пострадали четверо мирных жителей, в том числе и полугодовалый ребенок", — написал он.Всех их оперативно доставили в районную больницу, им оказали необходимую медпомощь, добавил Богомаз.Украинские боевики практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Средства ПВО перехватывают летательные аппараты противника.В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250401/ukraina-2008576419.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

суземский район

севский район

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вооруженные силы украины, брянская область, суземский район, александр богомаз, происшествия, севский район