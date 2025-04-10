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В Брянской области при атаке БПЛА пострадали трое взрослых и ребенок - РИА Новости, 10.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:30 10.04.2025 (обновлено: 16:16 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/vsu-2010504025.html
В Брянской области при атаке БПЛА пострадали трое взрослых и ребенок
В Брянской области при атаке БПЛА пострадали трое взрослых и ребенок - РИА Новости, 10.04.2025
В Брянской области при атаке БПЛА пострадали трое взрослых и ребенок
Четыре человека, включая полугодовалого ребенка, пострадали при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T15:30:00+03:00
2025-04-10T16:16:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
брянская область
суземский район
александр богомаз
происшествия
севский район
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ТУЛА, 10 апр — РИА Новости. Четыре человека, включая полугодовалого ребенка, пострадали при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Целенаправленный удар нанесен по мирным жителям Суземского района. Украинские нацисты с помощью дрона-камикадзе атаковали движущийся гражданский автомобиль в селе Новая Погощь. К сожалению, пострадали четверо мирных жителей, в том числе и полугодовалый ребенок", — написал он.Всех их оперативно доставили в районную больницу, им оказали необходимую медпомощь, добавил Богомаз.Украинские боевики практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Средства ПВО перехватывают летательные аппараты противника.В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250401/ukraina-2008576419.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
суземский район
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вооруженные силы украины, брянская область, суземский район, александр богомаз, происшествия, севский район
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Суземский район, Александр Богомаз, Происшествия, Севский район
В Брянской области при атаке БПЛА пострадали трое взрослых и ребенок

В Брянской области при атаке дрона ВСУ на авто пострадали 3 взрослых и ребенок

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик
Медик - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик. Архивное фото
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ТУЛА, 10 апр — РИА Новости. Четыре человека, включая полугодовалого ребенка, пострадали при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Целенаправленный удар нанесен по мирным жителям Суземского района. Украинские нацисты с помощью дрона-камикадзе атаковали движущийся гражданский автомобиль в селе Новая Погощь. К сожалению, пострадали четверо мирных жителей, в том числе и полугодовалый ребенок", — написал он.
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1 апреля, 10:19
Всех их оперативно доставили в районную больницу, им оказали необходимую медпомощь, добавил Богомаз.
Украинские боевики практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Средства ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБрянская областьСуземский районАлександр БогомазПроисшествияСевский район
 
 
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