https://ria.ru/20250410/vsu-2010483378.html

ВСУ оказались в "мешке" в ДНР, заявил советник Пушилина

ВСУ оказались в "мешке" в ДНР, заявил советник Пушилина - РИА Новости, 10.04.2025

ВСУ оказались в "мешке" в ДНР, заявил советник Пушилина

ВСУ оказались в "мешке" между Дзержинском (украинское название Торецк) и Димитровым (украинский Мирноград), сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T14:25:00+03:00

2025-04-10T14:25:00+03:00

2025-04-10T14:28:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. ВСУ оказались в "мешке" между Дзержинском (украинское название Торецк) и Димитровым (украинский Мирноград), сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "На мирноградско-троицком направлении, или по-другому мы говорим - димитрово-дзержинское направление, это восточнее Покровска или нашего Красноармейска, тоже идут серьезные бои и продвижение наших войск в районе Калиново, Тарасовки, выравниваются позиции, то есть там, скажем так, такой мешок образовался между Торецком и Димитровым, и сейчас наши ребята фактически с юга выдавливают противника на север, к трассе Мирноград или Димитров – Константиновка", - сказал Кимаковский в эфире "Соловьев Live". Он добавил, что российские военные активно продвигаются от Дзержинска в сторону Константиновки. "То есть, операция потихоньку от освобождения Дзержинска превращается в операцию по охвату Константиновки", - подчеркнул Кимаковский.

https://ria.ru/20250309/dzerzhinsk-1983586290.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, торецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, денис пушилин