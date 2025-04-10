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ВСУ оказались в "мешке" в ДНР, заявил советник Пушилина - РИА Новости, 10.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:25 10.04.2025 (обновлено: 14:28 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/vsu-2010483378.html
ВСУ оказались в "мешке" в ДНР, заявил советник Пушилина
ВСУ оказались в "мешке" в ДНР, заявил советник Пушилина - РИА Новости, 10.04.2025
ВСУ оказались в "мешке" в ДНР, заявил советник Пушилина
ВСУ оказались в "мешке" между Дзержинском (украинское название Торецк) и Димитровым (украинский Мирноград), сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:25:00+03:00
2025-04-10T14:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
торецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
денис пушилин
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. ВСУ оказались в "мешке" между Дзержинском (украинское название Торецк) и Димитровым (украинский Мирноград), сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "На мирноградско-троицком направлении, или по-другому мы говорим - димитрово-дзержинское направление, это восточнее Покровска или нашего Красноармейска, тоже идут серьезные бои и продвижение наших войск в районе Калиново, Тарасовки, выравниваются позиции, то есть там, скажем так, такой мешок образовался между Торецком и Димитровым, и сейчас наши ребята фактически с юга выдавливают противника на север, к трассе Мирноград или Димитров – Константиновка", - сказал Кимаковский в эфире "Соловьев Live". Он добавил, что российские военные активно продвигаются от Дзержинска в сторону Константиновки. "То есть, операция потихоньку от освобождения Дзержинска превращается в операцию по охвату Константиновки", - подчеркнул Кимаковский.
https://ria.ru/20250309/dzerzhinsk-1983586290.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
торецк
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в мире, торецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Торецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Денис Пушилин
ВСУ оказались в "мешке" в ДНР, заявил советник Пушилина

Кимаковский: ВСУ оказались в мешке между Дзержинском и Димитровым в ДНР

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. ВСУ оказались в "мешке" между Дзержинском (украинское название Торецк) и Димитровым (украинский Мирноград), сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"На мирноградско-троицком направлении, или по-другому мы говорим - димитрово-дзержинское направление, это восточнее Покровска или нашего Красноармейска, тоже идут серьезные бои и продвижение наших войск в районе Калиново, Тарасовки, выравниваются позиции, то есть там, скажем так, такой мешок образовался между Торецком и Димитровым, и сейчас наши ребята фактически с юга выдавливают противника на север, к трассе Мирноград или Димитров – Константиновка", - сказал Кимаковский в эфире "Соловьев Live".
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Он добавил, что российские военные активно продвигаются от Дзержинска в сторону Константиновки.
"То есть, операция потихоньку от освобождения Дзержинска превращается в операцию по охвату Константиновки", - подчеркнул Кимаковский.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТорецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияДенис Пушилин
 
 
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