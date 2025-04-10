https://ria.ru/20250410/vsu-2010475117.html

ВСУ за сутки потеряли более 250 военных в зоне действий "Запада"

ВСУ за сутки потеряли более 250 военных в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 10.04.2025

ВСУ за сутки потеряли более 250 военных в зоне действий "Запада"

Формирования группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР, ЛНР и Харьковской области, ВСУ потеряли в зоне... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T14:06:00+03:00

2025-04-10T14:06:00+03:00

2025-04-10T14:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

харьковская область

луганская народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Формирования группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР, ЛНР и Харьковской области, ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 250 военных и артиллерийское орудие, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Макеевка Луганской Народной Республики, Двуречанское Харьковской области, Ямполь и Кировск Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, три автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250409/ukraina-2010330607.html

донецкая народная республика

харьковская область

луганская народная республика

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донецкая народная республика, харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)