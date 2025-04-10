https://ria.ru/20250410/vsu-2010475117.html
ВСУ за сутки потеряли более 250 военных в зоне действий "Запада"
ВСУ за сутки потеряли более 250 военных в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 10.04.2025
ВСУ за сутки потеряли более 250 военных в зоне действий "Запада"
Формирования группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР, ЛНР и Харьковской области, ВСУ потеряли в зоне... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:06:00+03:00
2025-04-10T14:06:00+03:00
2025-04-10T14:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
харьковская область
луганская народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Формирования группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР, ЛНР и Харьковской области, ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 250 военных и артиллерийское орудие, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Макеевка Луганской Народной Республики, Двуречанское Харьковской области, Ямполь и Кировск Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, три автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250409/ukraina-2010330607.html
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донецкая народная республика, харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли более 250 военных в зоне действий "Запада"
МО: ВСУ за сутки потеряли более 250 военных в зоне действий группировки "Запад"