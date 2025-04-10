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ВСУ за сутки потеряли более 250 военных в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 10.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:06 10.04.2025 (обновлено: 14:10 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/vsu-2010475117.html
ВСУ за сутки потеряли более 250 военных в зоне действий "Запада"
ВСУ за сутки потеряли более 250 военных в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 10.04.2025
ВСУ за сутки потеряли более 250 военных в зоне действий "Запада"
Формирования группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР, ЛНР и Харьковской области, ВСУ потеряли в зоне... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:06:00+03:00
2025-04-10T14:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
харьковская область
луганская народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Формирования группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР, ЛНР и Харьковской области, ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 250 военных и артиллерийское орудие, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Макеевка Луганской Народной Республики, Двуречанское Харьковской области, Ямполь и Кировск Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, три автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250409/ukraina-2010330607.html
донецкая народная республика
харьковская область
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донецкая народная республика, харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли более 250 военных в зоне действий "Запада"

МО: ВСУ за сутки потеряли более 250 военных в зоне действий группировки "Запад"

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Формирования группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР, ЛНР и Харьковской области, ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 250 военных и артиллерийское орудие, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Макеевка Луганской Народной Республики, Двуречанское Харьковской области, Ямполь и Кировск Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, три автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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