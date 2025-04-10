https://ria.ru/20250410/vsu-2010372314.html

ВСУ вынуждают 18-летних украинцев подписывать контракт, сообщил пленный

ВСУ вынуждают 18-летних украинцев подписывать контракт, сообщил пленный - РИА Новости, 10.04.2025

ВСУ вынуждают 18-летних украинцев подписывать контракт, сообщил пленный

ВСУ вынуждают 18-летних украинцев подписывать военный контракт и не берет их на срочную службу – только так они в последствии могут получить право на выезд за... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T05:24:00+03:00

2025-04-10T05:24:00+03:00

2025-04-10T10:29:00+03:00

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ДОНЕЦК, 10 апр – РИА Новости. ВСУ вынуждают 18-летних украинцев подписывать военный контракт и не берет их на срочную службу – только так они в последствии могут получить право на выезд за границу, рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий Николай Чебанов. Чебанову 19 лет, он родом из села Старо-Константиновка Одесской области. По достижении совершеннолетия он хотел пройти срочную службу в армии, чтобы в дальнейшем выехать за пределы Украины, но из-за военного положения в прохождении службы ему отказали. "Не брали на срочную службу - контракт и мобилизация", - сказал Чебанов. По его словам, ему пообещали, что он будет служить в части, "что все будет хорошо" и бойца не пошлют на передовую. После этого пленный согласился подписать контракт и сразу же узнал, что отправится на боевое задание. Со слов Чебанова, весь взвод состоял из 18-летних контрактников, которые отказались идти на линию соприкосновения.

https://ria.ru/20250407/ukraina-2009894721.html

https://ria.ru/20250407/vsu-2009752261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, одесская область, украина, вооруженные силы украины