https://ria.ru/20250410/vsu-2010372314.html
ВСУ вынуждают 18-летних украинцев подписывать контракт, сообщил пленный
ВСУ вынуждают 18-летних украинцев подписывать контракт, сообщил пленный - РИА Новости, 10.04.2025
ВСУ вынуждают 18-летних украинцев подписывать контракт, сообщил пленный
ВСУ вынуждают 18-летних украинцев подписывать военный контракт и не берет их на срочную службу – только так они в последствии могут получить право на выезд за... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T05:24:00+03:00
2025-04-10T05:24:00+03:00
2025-04-10T10:29:00+03:00
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ДОНЕЦК, 10 апр – РИА Новости. ВСУ вынуждают 18-летних украинцев подписывать военный контракт и не берет их на срочную службу – только так они в последствии могут получить право на выезд за границу, рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий Николай Чебанов. Чебанову 19 лет, он родом из села Старо-Константиновка Одесской области. По достижении совершеннолетия он хотел пройти срочную службу в армии, чтобы в дальнейшем выехать за пределы Украины, но из-за военного положения в прохождении службы ему отказали. "Не брали на срочную службу - контракт и мобилизация", - сказал Чебанов. По его словам, ему пообещали, что он будет служить в части, "что все будет хорошо" и бойца не пошлют на передовую. После этого пленный согласился подписать контракт и сразу же узнал, что отправится на боевое задание. Со слов Чебанова, весь взвод состоял из 18-летних контрактников, которые отказались идти на линию соприкосновения.
https://ria.ru/20250407/ukraina-2009894721.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, одесская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ вынуждают 18-летних украинцев подписывать контракт, сообщил пленный
Пленный Чебанов: ВСУ вынуждают 18-летних украинцев подписывать военный контракт