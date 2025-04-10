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Стало известно, во что обошлось содержание ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:57 10.04.2025 (обновлено: 11:23 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/vsu-2010367853.html
Стало известно, во что обошлось содержание ВСУ в Курской области
Стало известно, во что обошлось содержание ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.04.2025
Стало известно, во что обошлось содержание ВСУ в Курской области
Восемь месяцев содержания подразделений ВСУ в Курской области обошлись Киеву и его западным партнерам в 2,4 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основе РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T03:57:00+03:00
2025-04-10T11:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
киев
вооруженные силы украины
украина
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КУРСК, 10 апр — РИА Новости. Восемь месяцев содержания подразделений ВСУ в Курской области обошлись Киеву и его западным партнерам в 2,4 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основе данных группировки войск "Север" и информации из открытых источников."Обеспечивали группировку численностью 60 тысяч военнослужащих в течение восьми месяцев", — сообщили в группировке.Как показал подсчет, сумма содержания ВСУ включала денежное довольствие, питание, вещевое имущество и прочие расходы, которые в среднем составляют около пяти тысяч долларов на одного солдата в месяц.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу.Во вторник стало известно о взятии под контроль приграничного села Гуево.Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял 72 990 военных и 405 танков.
https://ria.ru/20250409/vsu-2010285739.html
https://ria.ru/20250409/ieromonakh-2010174185.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, киев, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Украина
Стало известно, во что обошлось содержание ВСУ в Курской области

Содержание ВСУ в Курской области обошлось Киеву в 2,4 миллиарда долларов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие группировки войск "Север" ВС РФ возле подбитого танка М1" Абрамс" ВСУ, эвакуированного из-под Суджи в ходе специальной военной операции
Военнослужащие группировки войск Север ВС РФ возле подбитого танка М1 Абрамс ВСУ, эвакуированного из-под Суджи в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие группировки войск "Север" ВС РФ возле подбитого танка М1" Абрамс" ВСУ, эвакуированного из-под Суджи в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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КУРСК, 10 апр — РИА Новости. Восемь месяцев содержания подразделений ВСУ в Курской области обошлись Киеву и его западным партнерам в 2,4 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основе данных группировки войск "Север" и информации из открытых источников.
"Обеспечивали группировку численностью 60 тысяч военнослужащих в течение восьми месяцев", — сообщили в группировке.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Источник рассказал о выплатах за погибших в "Курской операции" боевиков ВСУ
Вчера, 16:22
Как показал подсчет, сумма содержания ВСУ включала денежное довольствие, питание, вещевое имущество и прочие расходы, которые в среднем составляют около пяти тысяч долларов на одного солдата в месяц.

В понедельник агентство выяснило, что за время боевых действий в Курской области Украина лишилась полторы тысячи единиц натовской техники общей стоимостью около 2,7 миллиарда долларов.

Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Российские бойцы встретили в курском Гуево пропавшего иеромонаха Симеона
Вчера, 10:12
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу.
Во вторник стало известно о взятии под контроль приграничного села Гуево.
Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял 72 990 военных и 405 танков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияКиевВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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