Стало известно, во что обошлось содержание ВСУ в Курской области
Содержание ВСУ в Курской области обошлось Киеву в 2,4 миллиарда долларов
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие группировки войск "Север" ВС РФ возле подбитого танка М1" Абрамс" ВСУ, эвакуированного из-под Суджи в ходе специальной военной операции
Военнослужащие группировки войск "Север" ВС РФ возле подбитого танка М1" Абрамс" ВСУ, эвакуированного из-под Суджи в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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КУРСК, 10 апр — РИА Новости. Восемь месяцев содержания подразделений ВСУ в Курской области обошлись Киеву и его западным партнерам в 2,4 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основе данных группировки войск "Север" и информации из открытых источников.
"Обеспечивали группировку численностью 60 тысяч военнослужащих в течение восьми месяцев", — сообщили в группировке.
Как показал подсчет, сумма содержания ВСУ включала денежное довольствие, питание, вещевое имущество и прочие расходы, которые в среднем составляют около пяти тысяч долларов на одного солдата в месяц.
В понедельник агентство выяснило, что за время боевых действий в Курской области Украина лишилась полторы тысячи единиц натовской техники общей стоимостью около 2,7 миллиарда долларов.
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу.
Во вторник стало известно о взятии под контроль приграничного села Гуево.
Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял 72 990 военных и 405 танков.
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