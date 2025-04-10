https://ria.ru/20250410/vsu-2010367853.html

Стало известно, во что обошлось содержание ВСУ в Курской области

Стало известно, во что обошлось содержание ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.04.2025

Стало известно, во что обошлось содержание ВСУ в Курской области

Восемь месяцев содержания подразделений ВСУ в Курской области обошлись Киеву и его западным партнерам в 2,4 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основе РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T03:57:00+03:00

2025-04-10T03:57:00+03:00

2025-04-10T11:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

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киев

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украина

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КУРСК, 10 апр — РИА Новости. Восемь месяцев содержания подразделений ВСУ в Курской области обошлись Киеву и его западным партнерам в 2,4 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основе данных группировки войск "Север" и информации из открытых источников."Обеспечивали группировку численностью 60 тысяч военнослужащих в течение восьми месяцев", — сообщили в группировке.Как показал подсчет, сумма содержания ВСУ включала денежное довольствие, питание, вещевое имущество и прочие расходы, которые в среднем составляют около пяти тысяч долларов на одного солдата в месяц.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу.Во вторник стало известно о взятии под контроль приграничного села Гуево.Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял 72 990 военных и 405 танков.

https://ria.ru/20250409/vsu-2010285739.html

https://ria.ru/20250409/ieromonakh-2010174185.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, киев, вооруженные силы украины, украина