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Врач назвала признаки сахарного диабета - РИА Новости, 10.04.2025
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03:08 10.04.2025 (обновлено: 11:29 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/vrach-2010364811.html
Врач назвала признаки сахарного диабета
Врач назвала признаки сахарного диабета - РИА Новости, 10.04.2025
Врач назвала признаки сахарного диабета
Постоянное желание пить много воды, особенно ночью, и ощущение сухости во рту могут быть признаками сахарного диабета, сообщила РИА Новости врач-терапевт... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T03:08:00+03:00
2025-04-10T11:29:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Постоянное желание пить много воды, особенно ночью, и ощущение сухости во рту могут быть признаками сахарного диабета, сообщила РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Елена Маслова."Постоянное желание пить много воды, особенно в ночное время, но при этом ощущать сухость во рту. Это может быть признаком сахарного диабета, так как высокий уровень глюкозы в крови провоцирует жажду и частое мочеиспускание", — сказала она.Также постоянная жажда, по словам врача, может быть связана с анемией — пониженным уровнем железа в организме.Среди физиологических причин постоянной жажды — съеденная на ужин острая или соленая еда; сухой воздух в спальне, особенно в период отопительного сезона; алкоголь или кофеин перед сном, так как они вызывают обезвоживание.Если жажда присутствует постоянно и сопровождается такими неприятными симптомами, как учащенное мочеиспускание, головокружение, потеря веса, отеки, это повод срочно обратиться к врачу за консультацией, резюмировала Маслова.
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общество, здоровье, россия, диабет
Общество, Здоровье, Россия, Диабет
Врач назвала признаки сахарного диабета

Врач Маслова: постоянная жажда может быть признаком сахарного диабета

© Фото : FreepikДевушка пьет воду
Девушка пьет воду - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : Freepik
Девушка пьет воду. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Постоянное желание пить много воды, особенно ночью, и ощущение сухости во рту могут быть признаками сахарного диабета, сообщила РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Елена Маслова.
"Постоянное желание пить много воды, особенно в ночное время, но при этом ощущать сухость во рту. Это может быть признаком сахарного диабета, так как высокий уровень глюкозы в крови провоцирует жажду и частое мочеиспускание", — сказала она.
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Также постоянная жажда, по словам врача, может быть связана с анемией — пониженным уровнем железа в организме.
Среди физиологических причин постоянной жажды — съеденная на ужин острая или соленая еда; сухой воздух в спальне, особенно в период отопительного сезона; алкоголь или кофеин перед сном, так как они вызывают обезвоживание.
Если жажда присутствует постоянно и сопровождается такими неприятными симптомами, как учащенное мочеиспускание, головокружение, потеря веса, отеки, это повод срочно обратиться к врачу за консультацией, резюмировала Маслова.
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