https://ria.ru/20250410/vrach-2010364811.html

Врач назвала признаки сахарного диабета

Врач назвала признаки сахарного диабета - РИА Новости, 10.04.2025

Врач назвала признаки сахарного диабета

Постоянное желание пить много воды, особенно ночью, и ощущение сухости во рту могут быть признаками сахарного диабета, сообщила РИА Новости врач-терапевт... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T03:08:00+03:00

2025-04-10T03:08:00+03:00

2025-04-10T11:29:00+03:00

общество

здоровье

россия

диабет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825315918_0:264:2450:1642_1920x0_80_0_0_d5a261725764b8b5d9a12ca5d7a08ef8.jpg

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Постоянное желание пить много воды, особенно ночью, и ощущение сухости во рту могут быть признаками сахарного диабета, сообщила РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Елена Маслова."Постоянное желание пить много воды, особенно в ночное время, но при этом ощущать сухость во рту. Это может быть признаком сахарного диабета, так как высокий уровень глюкозы в крови провоцирует жажду и частое мочеиспускание", — сказала она.Также постоянная жажда, по словам врача, может быть связана с анемией — пониженным уровнем железа в организме.Среди физиологических причин постоянной жажды — съеденная на ужин острая или соленая еда; сухой воздух в спальне, особенно в период отопительного сезона; алкоголь или кофеин перед сном, так как они вызывают обезвоживание.Если жажда присутствует постоянно и сопровождается такими неприятными симптомами, как учащенное мочеиспускание, головокружение, потеря веса, отеки, это повод срочно обратиться к врачу за консультацией, резюмировала Маслова.

https://ria.ru/20250408/vrach-2009939013.html

https://ria.ru/20250315/redis-2005140260.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье, россия, диабет