https://ria.ru/20250410/volontery-2010369033.html

Миронов предложил создать для военных волонтеров специальный знак

Миронов предложил создать для военных волонтеров специальный знак - РИА Новости, 10.04.2025

Миронов предложил создать для военных волонтеров специальный знак

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с предложением... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T04:19:00+03:00

2025-04-10T04:19:00+03:00

2025-04-10T04:19:00+03:00

общество

россия

сергей миронов

дмитрий чернышенко

госдума рф

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с предложением предоставить военным волонтёрам отдельный статус и учредить для них специальный нагрудный знак "Доброволец России", документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Утверждение статуса военного волонтёрства соответствовало бы духу времени и отвечало бы насущным потребностям граждан, посвятивших свою деятельность помощи воинским частям Вооруженных сил Российской Федерации и другим военизированным подразделениям, действующим на линии боевого соприкосновения при выполнении ими задач в зоне проведения специальной военной операции", - сообщается в письме. Депутат Госдумы отметил, что в настоящее время отсутствует единая государственная награда "Волонтёр специальной военной операции", а существующая мера поощрения за добровольческую (волонтёрскую) деятельность - нагрудный знак "Доброволец России", выдаваемый Федеральным агентством по делам молодёжи, не отвечает современным реалиям военных волонтёров, и именно поэтому необходимо максимально упростить требования и процедуру поощрения волонтёров, предусмотрев отдельную награду - нагрудный знак для волонтёров СВО. Кроме того, в документе уточняется, что Миронов также предложил проработать вопрос о бесплатном размещении поисковых объявлений для некоммерческих волонтёрских организаций в ведущих российских социальных сетях (например, "ВКонтакте") по аналогии с зарубежными примерами, где, подав соответствующую заявку, некоммерческие организации могут раз в месяц получить возможность на размещение своей рекламы на соответствующем сайте. По мнению политика, в таком случае, малые и средние волонтёрские организации смогут рассказать заинтересованным пользователям о своей миссии, повысить узнаваемость организации, привлечь спонсоров, расширить производство необходимой продукции и набрать новых волонтёров. Миронов рассказал РИА Новости, что 24 марта депутаты думской фракции СРЗП встретились в Госдуме с представителями волонтёрского сообщества и обсудили актуальные вопросы развития военного волонтёрства в России. По его словам, на встрече поднимался вопрос об утверждении специального статуса для военных волонтёров – граждан с активной жизненной позицией, чья деятельность связана с оказанием помощи российской армии и другим военизированным подразделениям на линии боевого соприкосновения в рамках СВО. "Особого внимания заслуживает вопрос модернизации волонтёрской платформы Добро.рф и создания на её базе специализированного раздела "Добро.СВО". Использовать его предлагаем для поиска волонтёров, готовых помогать действующей армии и раненным бойцам в госпиталях. Регистрация в разделе должна стать предельно простой, у него должна появиться мобильная версия, а для автоматической верификации пользователей её нужно обязательно интегрировать с порталом "Госуслуги". Работа большая, для реализации предложений военных волонтёров потребуется совместная работа нескольких профильных федеральных ведомств – Минцифры, Минюста, Росмолодежи, разработчиков платформы Добро.рф. Предлагают создать специальную рабочую группу с участием представителей волонтёрских организаций России", – заключил парламентарий.

https://ria.ru/20250305/gd-2003097639.html

https://ria.ru/20240807/voenkomy-1964664749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, сергей миронов, дмитрий чернышенко, госдума рф