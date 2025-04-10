https://ria.ru/20250410/volontery-2010369033.html
Миронов предложил создать для военных волонтеров специальный знак
Миронов предложил создать для военных волонтеров специальный знак - РИА Новости, 10.04.2025
Миронов предложил создать для военных волонтеров специальный знак
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с предложением... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T04:19:00+03:00
2025-04-10T04:19:00+03:00
2025-04-10T04:19:00+03:00
общество
россия
сергей миронов
дмитрий чернышенко
госдума рф
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с предложением предоставить военным волонтёрам отдельный статус и учредить для них специальный нагрудный знак "Доброволец России", документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Утверждение статуса военного волонтёрства соответствовало бы духу времени и отвечало бы насущным потребностям граждан, посвятивших свою деятельность помощи воинским частям Вооруженных сил Российской Федерации и другим военизированным подразделениям, действующим на линии боевого соприкосновения при выполнении ими задач в зоне проведения специальной военной операции", - сообщается в письме. Депутат Госдумы отметил, что в настоящее время отсутствует единая государственная награда "Волонтёр специальной военной операции", а существующая мера поощрения за добровольческую (волонтёрскую) деятельность - нагрудный знак "Доброволец России", выдаваемый Федеральным агентством по делам молодёжи, не отвечает современным реалиям военных волонтёров, и именно поэтому необходимо максимально упростить требования и процедуру поощрения волонтёров, предусмотрев отдельную награду - нагрудный знак для волонтёров СВО. Кроме того, в документе уточняется, что Миронов также предложил проработать вопрос о бесплатном размещении поисковых объявлений для некоммерческих волонтёрских организаций в ведущих российских социальных сетях (например, "ВКонтакте") по аналогии с зарубежными примерами, где, подав соответствующую заявку, некоммерческие организации могут раз в месяц получить возможность на размещение своей рекламы на соответствующем сайте. По мнению политика, в таком случае, малые и средние волонтёрские организации смогут рассказать заинтересованным пользователям о своей миссии, повысить узнаваемость организации, привлечь спонсоров, расширить производство необходимой продукции и набрать новых волонтёров. Миронов рассказал РИА Новости, что 24 марта депутаты думской фракции СРЗП встретились в Госдуме с представителями волонтёрского сообщества и обсудили актуальные вопросы развития военного волонтёрства в России. По его словам, на встрече поднимался вопрос об утверждении специального статуса для военных волонтёров – граждан с активной жизненной позицией, чья деятельность связана с оказанием помощи российской армии и другим военизированным подразделениям на линии боевого соприкосновения в рамках СВО. "Особого внимания заслуживает вопрос модернизации волонтёрской платформы Добро.рф и создания на её базе специализированного раздела "Добро.СВО". Использовать его предлагаем для поиска волонтёров, готовых помогать действующей армии и раненным бойцам в госпиталях. Регистрация в разделе должна стать предельно простой, у него должна появиться мобильная версия, а для автоматической верификации пользователей её нужно обязательно интегрировать с порталом "Госуслуги". Работа большая, для реализации предложений военных волонтёров потребуется совместная работа нескольких профильных федеральных ведомств – Минцифры, Минюста, Росмолодежи, разработчиков платформы Добро.рф. Предлагают создать специальную рабочую группу с участием представителей волонтёрских организаций России", – заключил парламентарий.
https://ria.ru/20250305/gd-2003097639.html
https://ria.ru/20240807/voenkomy-1964664749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей миронов, дмитрий чернышенко, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Миронов, Дмитрий Чернышенко, Госдума РФ
Миронов предложил создать для военных волонтеров специальный знак
Миронов предложил предоставить военным волонтёрам отдельный статус
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с предложением предоставить военным волонтёрам отдельный статус и учредить для них специальный нагрудный знак "Доброволец России", документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Утверждение статуса военного волонтёрства соответствовало бы духу времени и отвечало бы насущным потребностям граждан, посвятивших свою деятельность помощи воинским частям Вооруженных сил Российской Федерации и другим военизированным подразделениям, действующим на линии боевого соприкосновения при выполнении ими задач в зоне проведения специальной военной операции", - сообщается в письме.
Депутат Госдумы отметил, что в настоящее время отсутствует единая государственная награда "Волонтёр специальной военной операции", а существующая мера поощрения за добровольческую (волонтёрскую) деятельность - нагрудный знак "Доброволец России", выдаваемый Федеральным агентством по делам молодёжи, не отвечает современным реалиям военных волонтёров, и именно поэтому необходимо максимально упростить требования и процедуру поощрения волонтёров, предусмотрев отдельную награду - нагрудный знак для волонтёров СВО.
Кроме того, в документе уточняется, что Миронов также предложил проработать вопрос о бесплатном размещении поисковых объявлений для некоммерческих волонтёрских организаций в ведущих российских социальных сетях (например, "ВКонтакте") по аналогии с зарубежными примерами, где, подав соответствующую заявку, некоммерческие организации могут раз в месяц получить возможность на размещение своей рекламы на соответствующем сайте. По мнению политика, в таком случае, малые и средние волонтёрские организации смогут рассказать заинтересованным пользователям о своей миссии, повысить узнаваемость организации, привлечь спонсоров, расширить производство необходимой продукции и набрать новых волонтёров.
Миронов рассказал РИА Новости, что 24 марта депутаты думской фракции СРЗП встретились в Госдуме с представителями волонтёрского сообщества и обсудили актуальные вопросы развития военного волонтёрства в России. По его словам, на встрече поднимался вопрос об утверждении специального статуса для военных волонтёров – граждан с активной жизненной позицией, чья деятельность связана с оказанием помощи российской армии и другим военизированным подразделениям на линии боевого соприкосновения в рамках СВО.
"Особого внимания заслуживает вопрос модернизации волонтёрской платформы Добро.рф и создания на её базе специализированного раздела "Добро.СВО". Использовать его предлагаем для поиска волонтёров, готовых помогать действующей армии и раненным бойцам в госпиталях. Регистрация в разделе должна стать предельно простой, у него должна появиться мобильная версия, а для автоматической верификации пользователей её нужно обязательно интегрировать с порталом "Госуслуги". Работа большая, для реализации предложений военных волонтёров потребуется совместная работа нескольких профильных федеральных ведомств – Минцифры, Минюста, Росмолодежи, разработчиков платформы Добро.рф. Предлагают создать специальную рабочую группу с участием представителей волонтёрских организаций России", – заключил парламентарий.