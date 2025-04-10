https://ria.ru/20250410/voennye-2010473649.html

Российские военные поразили инфраструктуру аэродрома ВСУ

Российские военные поразили инфраструктуру аэродрома ВСУ - РИА Новости, 10.04.2025

Российские военные поразили инфраструктуру аэродрома ВСУ

Авиация и артиллерия России нанесли поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T14:01:00+03:00

2025-04-10T14:01:00+03:00

2025-04-10T14:06:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, средства ПВО сбили 200 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, а также скоплениям живой силы, техники ВСУ и иностранных наемников в 144 районах", - говорится в сообщении Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также 200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 50812 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22752 танка и других боевых бронированных машин, 1534 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23434 орудия полевой артиллерии и минометов, 33876 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины