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Российские военные поразили инфраструктуру аэродрома ВСУ
Российские военные поразили инфраструктуру аэродрома ВСУ - РИА Новости, 10.04.2025
Российские военные поразили инфраструктуру аэродрома ВСУ
Авиация и артиллерия России нанесли поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:01:00+03:00
2025-04-10T14:01:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, средства ПВО сбили 200 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, а также скоплениям живой силы, техники ВСУ и иностранных наемников в 144 районах", - говорится в сообщении Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также 200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 50812 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22752 танка и других боевых бронированных машин, 1534 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23434 орудия полевой артиллерии и минометов, 33876 единиц специальной военной автомобильной техники.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные поразили инфраструктуру аэродрома ВСУ
Минобороны: ВС РФ поразили инфраструктуру аэродрома ВСУ, ПВО сбила 200 дронов
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, средства ПВО сбили 200 беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, а также скоплениям живой силы, техники ВСУ
и иностранных наемников в 144 районах", - говорится в сообщении Минобороны.
Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также 200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 50812 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22752 танка и других боевых бронированных машин, 1534 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23434 орудия полевой артиллерии и минометов, 33876 единиц специальной военной автомобильной техники.