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Военные Центра подарили суворовцам восстановленный грузовик ЗИС-5 - РИА Новости, 10.04.2025
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Военные Центра подарили суворовцам восстановленный грузовик ЗИС-5
Военные Центра подарили суворовцам восстановленный грузовик ЗИС-5 - РИА Новости, 10.04.2025
Военные Центра подарили суворовцам восстановленный грузовик ЗИС-5
Военные группировки "Центр" передали курсантам Казанского суворовского военного училища восстановленный на СВО грузовик ЗИС-5 времен Великой Отечественной... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T05:19:00+03:00
2025-04-10T05:19:00+03:00
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ЛУГАНСК, 10 апр – РИА Новости. Военные группировки "Центр" передали курсантам Казанского суворовского военного училища восстановленный на СВО грузовик ЗИС-5 времен Великой Отечественной войны, эта очень редкая машина находилась в сильно повреждённом состоянии, но была поставлена на ход, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие ремонтного подразделения 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" передали курсантам Казанского суворовского военного училища восстановленный прямо в зоне СВО грузовой автомобиль ЗИС-5 1944 года выпуска", - сообщили в МО РФ. В оборонном ведомстве рассказали, что легендарный грузовик был найден в недавно освобожденном населенном пункте под Селидово (ДНР), в одном из заброшенных гаражей. В годы Великой Отечественной войны ЗИС-5 использовался для перевозки грузов и личного состава. "Машина, пережившая войну, находилась в сильно повреждённом состоянии, но военнослужащие решили вернуть её к жизни. В свободное время они кропотливо восстанавливали технику, используя архивные чертежи и самостоятельно выточенные запчасти, автомобиль был поставлена на ход", - сообщили в Минобороны. После завершения реставрации было принято решение передать ЗИС-5 в качестве музейного экспоната в музей Казанского суворовского военного училища. Командование училища выразило благодарность военнослужащим за ценный подарок. По словам офицеров, "это не просто машина, а часть нашей истории". "Теперь суворовцы смогут изучать героическое прошлое страны не только по учебникам, но и через прикосновение к живым свидетельствам эпохи", – сказал начальник Казанского суворовского военного училища генерал-майор Валерий Миронченко.
https://ria.ru/20250408/vsu-2010040898.html
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россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Военные Центра подарили суворовцам восстановленный грузовик ЗИС-5

Военные Центра подарили суворовцам восстановленный на СВО грузовик ЗИС-5

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в исторической форме времен Великой Отечественной войны 1941-45 годов в кузове грузовика ЗИС-5
Военнослужащие в исторической форме времен Великой Отечественной войны 1941-45 годов в кузове грузовика ЗИС-5 - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Военнослужащие в исторической форме времен Великой Отечественной войны 1941-45 годов в кузове грузовика ЗИС-5. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 апр – РИА Новости. Военные группировки "Центр" передали курсантам Казанского суворовского военного училища восстановленный на СВО грузовик ЗИС-5 времен Великой Отечественной войны, эта очень редкая машина находилась в сильно повреждённом состоянии, но была поставлена на ход, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие ремонтного подразделения 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" передали курсантам Казанского суворовского военного училища восстановленный прямо в зоне СВО грузовой автомобиль ЗИС-5 1944 года выпуска", - сообщили в МО РФ.
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В оборонном ведомстве рассказали, что легендарный грузовик был найден в недавно освобожденном населенном пункте под Селидово (ДНР), в одном из заброшенных гаражей. В годы Великой Отечественной войны ЗИС-5 использовался для перевозки грузов и личного состава.
"Машина, пережившая войну, находилась в сильно повреждённом состоянии, но военнослужащие решили вернуть её к жизни. В свободное время они кропотливо восстанавливали технику, используя архивные чертежи и самостоятельно выточенные запчасти, автомобиль был поставлена на ход", - сообщили в Минобороны.
После завершения реставрации было принято решение передать ЗИС-5 в качестве музейного экспоната в музей Казанского суворовского военного училища. Командование училища выразило благодарность военнослужащим за ценный подарок.
По словам офицеров, "это не просто машина, а часть нашей истории". "Теперь суворовцы смогут изучать героическое прошлое страны не только по учебникам, но и через прикосновение к живым свидетельствам эпохи", – сказал начальник Казанского суворовского военного училища генерал-майор Валерий Миронченко.
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