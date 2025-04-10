https://ria.ru/20250410/vino-2010498364.html

Эксперт рассказал о росте доли российских вин на полках супермаркетов

Эксперт рассказал о росте доли российских вин на полках супермаркетов - РИА Новости, 10.04.2025

Эксперт рассказал о росте доли российских вин на полках супермаркетов

Доля российского вина на полках супермаркетов превысила 20%, это в том числе премиальные вина, сообщил вице-президент, член правления Российской ассоциации... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T14:59:00+03:00

2025-04-10T14:59:00+03:00

2025-04-10T14:59:00+03:00

экономика

дмитрий киселев

антон алиханов

вино

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Доля российского вина на полках супермаркетов превысила 20%, это в том числе премиальные вина, сообщил вице-президент, член правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев. "Безусловно, в розничной торговле увеличилась за последний год представленность российских вин. Доля даже в крупных форматах, в которых мы сегодня присутствуем, уже превысила 20% полки. Это в том числе премиальные вина", - сказал он в рамках акции "Дни российских вин". Минпромторг в октябре прошлого года опубликовал законопроект, в котором предложил с 1 марта 2025 года ввести обязательную долю российского вина в меню или винной карте в ресторанах, а также в торговых залах магазинов минимум в 20% от общего количества вин. В ноябре председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев заявил, что доля в 20% для российского вина на полках отечественных магазинов дискриминационна, при доле российского вина на рынке в 60% представленность в магазинах России стоит увеличить до 50%. В декабре глава Минпромторга РФ Антон Алиханов рассказал РИА Новости, что министерство планирует включить в законопроект о минимальной обязательной доле российского вина в магазинах и ресторанах механизм поэтапного повышения этой доли.

https://ria.ru/20241110/rossiya-1982852299.html

https://ria.ru/20240823/rossiya-1967817505.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, дмитрий киселев, антон алиханов, вино