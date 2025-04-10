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В "Винном гиде России" призвали наращивать производство премиального вина - РИА Новости, 10.04.2025
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14:18 10.04.2025 (обновлено: 14:19 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/vino-2010480307.html
В "Винном гиде России" призвали наращивать производство премиального вина
В "Винном гиде России" призвали наращивать производство премиального вина - РИА Новости, 10.04.2025
В "Винном гиде России" призвали наращивать производство премиального вина
России необходимо наращивать объемы производства премиального вина, на рынке уже наблюдается его нехватка, сообщил глава экспертной группы "Винного гида России" РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:18:00+03:00
2025-04-10T14:19:00+03:00
экономика
россия
артур саркисян
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. России необходимо наращивать объемы производства премиального вина, на рынке уже наблюдается его нехватка, сообщил глава экспертной группы "Винного гида России" Артур Саркисян. "Очень важно, чтобы виноделы шли вперед по качеству, поднимая планку именно достойного премиального вина, которое в ближайшее время мы с вами однозначно увидим и уже которого, к сожалению, не хватает", - сказал он в рамках акции "Дни российских вин". По его мнению, Россия будет сталкиваться с дефицитом такого вина в ближайшее время. "Страна сделала то, что ни одна страна мира еще не делала. Сегодня мы видим, что за 8 лет была сделана такая колоссальная работа каждым из партнеров, которые пытаются и помогают развивать российские вина не только в HoReCa, но и вообще в целом, чтобы потребитель был грамотен. Мы видим реальные результаты на сегодняшний день", - добавил он.
https://ria.ru/20250220/vino-2000455611.html
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экономика, россия, артур саркисян
Экономика, Россия, Артур Саркисян
В "Винном гиде России" призвали наращивать производство премиального вина

"Винный гид России" призвал наращивать производство премиального вина в РФ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкДегустация вина
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Дегустация вина . Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. России необходимо наращивать объемы производства премиального вина, на рынке уже наблюдается его нехватка, сообщил глава экспертной группы "Винного гида России" Артур Саркисян.
"Очень важно, чтобы виноделы шли вперед по качеству, поднимая планку именно достойного премиального вина, которое в ближайшее время мы с вами однозначно увидим и уже которого, к сожалению, не хватает", - сказал он в рамках акции "Дни российских вин".
По его мнению, Россия будет сталкиваться с дефицитом такого вина в ближайшее время.
"Страна сделала то, что ни одна страна мира еще не делала. Сегодня мы видим, что за 8 лет была сделана такая колоссальная работа каждым из партнеров, которые пытаются и помогают развивать российские вина не только в HoReCa, но и вообще в целом, чтобы потребитель был грамотен. Мы видим реальные результаты на сегодняшний день", - добавил он.
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ЭкономикаРоссияАртур Саркисян
 
 
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