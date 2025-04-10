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Шесть человек погибли при крушении вертолета в реку Гудзон

Шесть человек погибли при крушении вертолета в реку Гудзон - РИА Новости, 11.04.2025

Шесть человек погибли при крушении вертолета в реку Гудзон

Шесть человек погибли при крушении вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-10T23:47:00+03:00

2025-04-10T23:47:00+03:00

2025-04-11T00:31:00+03:00

в мире

нью-йорк (город)

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сша

падение вертолета в реку гудзон в сша

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Шесть человек погибли при крушении вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка, сообщает телеканал Fox News.Как передает телеканал со ссылкой на полицию, жертвами катастрофы стали шесть человек.Американский авиарегулятор со своей стороны сообщил, что проведет расследование в связи с трагедией.Вертолет рухнул в Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного по другую стороны реки от Манхэттена. Инцидент произошел примерно в 15.15 (22.15 мск) в четверг.

https://ria.ru/20250318/minoborony-2005816238.html

нью-йорк (город)

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в мире, нью-йорк (город), манхэттен, сша, падение вертолета в реку гудзон в сша