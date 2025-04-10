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Количество погибших при крушении вертолета в реку Гудзон выросло до трех - РИА Новости, 11.04.2025
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23:34 10.04.2025 (обновлено: 00:31 11.04.2025)
https://ria.ru/20250410/vertolet-2010590730.html
Количество погибших при крушении вертолета в реку Гудзон выросло до трех
Количество погибших при крушении вертолета в реку Гудзон выросло до трех - РИА Новости, 11.04.2025
Количество погибших при крушении вертолета в реку Гудзон выросло до трех
Количество погибших при крушении вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка выросло до трех, сообщает телеканал ABC. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-10T23:34:00+03:00
2025-04-11T00:31:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
сша
падение вертолета в реку гудзон в сша
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Количество погибших при крушении вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка выросло до трех, сообщает телеканал ABC."Как минимум три человека погибли, на борту было не менее пятерых, в том числе дети", - говорится в сообщении.Вертолет рухнул в реку Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного напротив Нью-Йорка. Инцидент произошел примерно в 15.15 (22.15 мск) в четверг.
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нью-йорк (город)
сша
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в мире, нью-йорк (город), сша, падение вертолета в реку гудзон в сша
В мире, Нью-Йорк (город), США, Падение вертолета в реку Гудзон в США
Количество погибших при крушении вертолета в реку Гудзон выросло до трех

ABC: число погибших при крушении вертолета близ Нью-Йорка выросло до трех

CC BY 2.0 / Kyle Geib / Seattle Seafair 2014 - AH-1Z ViperАмериканский вертолет
Американский вертолет - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
CC BY 2.0 / Kyle Geib / Seattle Seafair 2014 - AH-1Z Viper
Американский вертолет. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Количество погибших при крушении вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка выросло до трех, сообщает телеканал ABC.
"Как минимум три человека погибли, на борту было не менее пятерых, в том числе дети", - говорится в сообщении.
Вертолет рухнул в реку Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного напротив Нью-Йорка. Инцидент произошел примерно в 15.15 (22.15 мск) в четверг.
Место крушения вертолета Ми-28 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
В Ленинградской области потерпел крушение вертолет Ми-28
18 марта, 19:37
 
В миреНью-Йорк (город)СШАПадение вертолета в реку Гудзон в США
 
 
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