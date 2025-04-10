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В Нью-Йорке при падении вертолета в Гудзон погиб человек - РИА Новости, 11.04.2025
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23:03 10.04.2025 (обновлено: 00:31 11.04.2025)
https://ria.ru/20250410/vertolet-2010588477.html
В Нью-Йорке при падении вертолета в Гудзон погиб человек
В Нью-Йорке при падении вертолета в Гудзон погиб человек - РИА Новости, 11.04.2025
В Нью-Йорке при падении вертолета в Гудзон погиб человек
Один человек погиб в результате падения вертолета в Гудзон, сообщает департамент полиции Нью-Йорка. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-10T23:03:00+03:00
2025-04-11T00:31:00+03:00
сша
нью-йорк (город)
в мире
падение вертолета в реку гудзон в сша
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Один человек погиб в результате падения вертолета в Гудзон, сообщает департамент полиции Нью-Йорка."Один погибший после крушения вертолета в реку Гудзон", - цитирует распространенное заявление полиции телеканал CBS News.Ранее телеканал сообщил, что в США вертолет рухнул в реку Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного напротив Нью-Йорка. Инцидент произошел примерно в 15.15 (22.15 мск) в четверг.
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сша, нью-йорк (город), в мире, падение вертолета в реку гудзон в сша
США, Нью-Йорк (город), В мире, Падение вертолета в реку Гудзон в США
В Нью-Йорке при падении вертолета в Гудзон погиб человек

CBS: в США в результате падения вертолета в Гудзон погиб один человек

© Фото : U.S. Army National Guard / Edwin WristonВертолет США
Вертолет США - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : U.S. Army National Guard / Edwin Wriston
Вертолет США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Один человек погиб в результате падения вертолета в Гудзон, сообщает департамент полиции Нью-Йорка.
"Один погибший после крушения вертолета в реку Гудзон", - цитирует распространенное заявление полиции телеканал CBS News.
Ранее телеканал сообщил, что в США вертолет рухнул в реку Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного напротив Нью-Йорка. Инцидент произошел примерно в 15.15 (22.15 мск) в четверг.
Место крушения вертолета Ми-28 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
В Ленинградской области потерпел крушение вертолет Ми-28
18 марта, 19:37
 
СШАНью-Йорк (город)В миреПадение вертолета в реку Гудзон в США
 
 
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