https://ria.ru/20250410/vertolet-2010588477.html

В Нью-Йорке при падении вертолета в Гудзон погиб человек

В Нью-Йорке при падении вертолета в Гудзон погиб человек - РИА Новости, 11.04.2025

В Нью-Йорке при падении вертолета в Гудзон погиб человек

Один человек погиб в результате падения вертолета в Гудзон, сообщает департамент полиции Нью-Йорка. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-10T23:03:00+03:00

2025-04-10T23:03:00+03:00

2025-04-11T00:31:00+03:00

сша

нью-йорк (город)

в мире

падение вертолета в реку гудзон в сша

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Один человек погиб в результате падения вертолета в Гудзон, сообщает департамент полиции Нью-Йорка."Один погибший после крушения вертолета в реку Гудзон", - цитирует распространенное заявление полиции телеканал CBS News.Ранее телеканал сообщил, что в США вертолет рухнул в реку Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного напротив Нью-Йорка. Инцидент произошел примерно в 15.15 (22.15 мск) в четверг.

https://ria.ru/20250318/minoborony-2005816238.html

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