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В США вертолет упал в реку Гудзон
В США вертолет упал в реку Гудзон - РИА Новости, 11.04.2025
В США вертолет упал в реку Гудзон
Вертолет упал в реку Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного напротив Нью-Йорка, передает телеканал CBS News со ссылкой на данные властей. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-10T22:53:00+03:00
2025-04-10T22:53:00+03:00
2025-04-11T01:08:00+03:00
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падение вертолета в реку гудзон в сша
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ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Вертолет упал в реку Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного напротив Нью-Йорка, передает телеканал CBS News со ссылкой на данные властей."Вертолет потерпел крушение в реке Гудзон. Инцидент произошел около Джерси-Сити примерно в 15:15 (22:15 мск. — Прим. ред.) в четверг", — говорится в материале.Как сообщил телеканал Fox News со ссылкой на полицию, жертвами катастрофы стали шесть человек, при этом трое из них — дети.Американский авиарегулятор, со своей стороны, заявил, что проведет расследование.Судя по кадрам, к месту крушения стянули несколько судов, в небе кружит полицейский вертолет.
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нью-йорк (город), в мире, сша, падение вертолета в реку гудзон в сша
Нью-Йорк (город), В мире, США, Падение вертолета в реку Гудзон в США
В США вертолет упал в реку Гудзон
В США вертолет рухнул в реку Гудзон у города Джерси-Сити