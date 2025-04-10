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В США вертолет упал в реку Гудзон - РИА Новости, 11.04.2025
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22:53 10.04.2025 (обновлено: 01:08 11.04.2025)
https://ria.ru/20250410/vertolet-2010587838.html
В США вертолет упал в реку Гудзон
В США вертолет упал в реку Гудзон - РИА Новости, 11.04.2025
В США вертолет упал в реку Гудзон
Вертолет упал в реку Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного напротив Нью-Йорка, передает телеканал CBS News со ссылкой на данные властей. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-10T22:53:00+03:00
2025-04-11T01:08:00+03:00
нью-йорк (город)
в мире
сша
падение вертолета в реку гудзон в сша
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ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Вертолет упал в реку Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного напротив Нью-Йорка, передает телеканал CBS News со ссылкой на данные властей."Вертолет потерпел крушение в реке Гудзон. Инцидент произошел около Джерси-Сити примерно в 15:15 (22:15 мск. — Прим. ред.) в четверг", — говорится в материале.Как сообщил телеканал Fox News со ссылкой на полицию, жертвами катастрофы стали шесть человек, при этом трое из них — дети.Американский авиарегулятор, со своей стороны, заявил, что проведет расследование.Судя по кадрам, к месту крушения стянули несколько судов, в небе кружит полицейский вертолет.
https://ria.ru/20240112/vertolet-1920868109.html
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нью-йорк (город), в мире, сша, падение вертолета в реку гудзон в сша
Нью-Йорк (город), В мире, США, Падение вертолета в реку Гудзон в США
В США вертолет упал в реку Гудзон

В США вертолет рухнул в реку Гудзон у города Джерси-Сити

© РИА Новости / Михаил ТургиевВертолет
Вертолет - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Вертолет. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Вертолет упал в реку Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного напротив Нью-Йорка, передает телеканал CBS News со ссылкой на данные властей.
"Вертолет потерпел крушение в реке Гудзон. Инцидент произошел около Джерси-Сити примерно в 15:15 (22:15 мск. — Прим. ред.) в четверг", — говорится в материале.
Как сообщил телеканал Fox News со ссылкой на полицию, жертвами катастрофы стали шесть человек, при этом трое из них — дети.
Американский авиарегулятор, со своей стороны, заявил, что проведет расследование.
Судя по кадрам, к месту крушения стянули несколько судов, в небе кружит полицейский вертолет.
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