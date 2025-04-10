https://ria.ru/20250410/vengriya-2010432656.html

ЕС не сможет лишить Венгрию права голоса, считает эксперт

ЕС не сможет лишить Венгрию права голоса, считает эксперт - РИА Новости, 10.04.2025

ЕС не сможет лишить Венгрию права голоса, считает эксперт

Евросоюз не сможет лишить Венгрию права голоса, поскольку всегда будут страны-члены, которые сочтут такой шаг перебором и не допустят его, поделился мнением с... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T11:47:00+03:00

2025-04-10T11:47:00+03:00

2025-04-10T11:47:00+03:00

венгрия

россия

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евросоюз

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БУДАПЕШТ, 10 апр - РИА Новости. Евросоюз не сможет лишить Венгрию права голоса, поскольку всегда будут страны-члены, которые сочтут такой шаг перебором и не допустят его, поделился мнением с РИА Новости венгерский военно-политический эксперт, глава попечительского совета фонда "Защищенное общество" Ласло Фёльди. Ранее газета Financial Times сообщала, что европейские чиновники вновь обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса в связи с позицией Будапешта, который может заблокировать совместные решения Евросоюза, в том числе направленные против РФ. "На мой взгляд, это (лишение Венгрии права голоса - ред.) невозможно, это абсурд... Возможно, что большинство - французы, немцы, прибалты, поляки, шведы - проголосуют за лишение Венгрии этого права, но всегда найдутся одна-две страны, например, Словакия, или, я думаю, Австрия или Италия, которые скажут, что это уже слишком, венгров можно убеждать, можно с ними спорить, но лишать права голоса нельзя", - сказал Фёльди. По его словам, пытаясь наказать Венгрию за сохранение связей с Россией, ЕС совершает историческую ошибку, поскольку " мире складывается три крупных центра силы - США, Россия и Китай - и Венгрия хотела бы иметь хорошие отношения со всеми тремя, но тут ей мешает Брюссель. "Когда прибалты, поляки, финны говорят, что боятся нападения России, хотят жить без нее, это заблуждение. Потому что из всех крупных центров только Россия находится в Европе, она здесь, а Америка там, за океаном", - отметил эксперт. Фёльди также назвал безумной критику со стороны Брюсселя в адрес Венгрии из-за того, что она отстаивает национальные интересы, приняв закон о защите детей от ЛГБТ*-пропаганды (ЛГБТ*-сообщество признано экстремистским и запрещено в РФ) и не впуская в страну нелегальных мигрантов. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что угрозы лишить Венгрию права голоса в ЕС за отстаивание национальных интересов заставляют усомниться в том, что Брюссель верно интерпретирует понятия демократии и верховенства права.* Признано в России экстремистским движением и запрещено.

https://ria.ru/20250405/es-2009553633.html

https://ria.ru/20250409/vengrija-2010258016.html

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венгрия, россия, брюссель, петер сийярто, евросоюз, в мире