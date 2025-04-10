https://ria.ru/20250410/venediktov-2010514404.html

Мосгорсуд отклонил жалобу Венедиктова* на штраф за плашку иноагента

Мосгорсуд отклонил жалобу Венедиктова* на штраф за плашку иноагента - РИА Новости, 10.04.2025

Мосгорсуд отклонил жалобу Венедиктова* на штраф за плашку иноагента

Мосгорсуд отклонил жалобу экс-главреда радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова* (признан иноагентом) на штраф в 45 тысяч рублей из-за отсутствия должной... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T16:03:00+03:00

2025-04-10T16:03:00+03:00

2025-04-10T16:03:00+03:00

алексей венедиктов (журналист)

московский городской суд

россия

происшествия

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу экс-главреда радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова* (признан иноагентом) на штраф в 45 тысяч рублей из-за отсутствия должной маркировки иностранного агента в постах в Telegram, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановление оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказали в суде. Таганский суд столицы в октябре 2024 года оштрафовал журналиста на 45 тысяч рублей. Как указано в опубликованном тексте постановления, имеющегося в распоряжении РИА Новости, Венедиктов* в своём Telegram-канале размещал информацию, необходимую для соблюдения иноагентского законодательства, но не в полном объеме. В феврале 2024 года Венедиктова* за отсутствие маркировки иноагента Черёмушкинский райсуд оштрафовал также на 45 тысяч рублей. Минюст включил Венедиктова* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года.* лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ

https://ria.ru/20250409/minjust-2010292372.html

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алексей венедиктов (журналист), московский городской суд, россия, происшествия