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Мосгорсуд отклонил жалобу Венедиктова* на штраф за плашку иноагента - РИА Новости, 10.04.2025
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16:03 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/venediktov-2010514404.html
Мосгорсуд отклонил жалобу Венедиктова* на штраф за плашку иноагента
Мосгорсуд отклонил жалобу Венедиктова* на штраф за плашку иноагента - РИА Новости, 10.04.2025
Мосгорсуд отклонил жалобу Венедиктова* на штраф за плашку иноагента
Мосгорсуд отклонил жалобу экс-главреда радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова* (признан иноагентом) на штраф в 45 тысяч рублей из-за отсутствия должной... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T16:03:00+03:00
2025-04-10T16:03:00+03:00
алексей венедиктов (журналист)
московский городской суд
россия
происшествия
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу экс-главреда радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова* (признан иноагентом) на штраф в 45 тысяч рублей из-за отсутствия должной маркировки иностранного агента в постах в Telegram, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановление оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказали в суде. Таганский суд столицы в октябре 2024 года оштрафовал журналиста на 45 тысяч рублей. Как указано в опубликованном тексте постановления, имеющегося в распоряжении РИА Новости, Венедиктов* в своём Telegram-канале размещал информацию, необходимую для соблюдения иноагентского законодательства, но не в полном объеме. В феврале 2024 года Венедиктова* за отсутствие маркировки иноагента Черёмушкинский райсуд оштрафовал также на 45 тысяч рублей. Минюст включил Венедиктова* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года.* лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ
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алексей венедиктов (журналист), московский городской суд, россия, происшествия
Алексей Венедиктов (журналист), Московский городской суд, Россия, Происшествия
Мосгорсуд отклонил жалобу Венедиктова* на штраф за плашку иноагента

Мосгорсуд отклонил жалобу Венедиктова на штраф за укороченную плашку иноагента

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлексей Венедиктов*
Алексей Венедиктов* - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Алексей Венедиктов*. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу экс-главреда радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова* (признан иноагентом) на штраф в 45 тысяч рублей из-за отсутствия должной маркировки иностранного агента в постах в Telegram, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановление оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказали в суде.
Таганский суд столицы в октябре 2024 года оштрафовал журналиста на 45 тысяч рублей. Как указано в опубликованном тексте постановления, имеющегося в распоряжении РИА Новости, Венедиктов* в своём Telegram-канале размещал информацию, необходимую для соблюдения иноагентского законодательства, но не в полном объеме.
В феврале 2024 года Венедиктова* за отсутствие маркировки иноагента Черёмушкинский райсуд оштрафовал также на 45 тысяч рублей.
Минюст включил Венедиктова* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года.
* лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ
Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Минюст проверит Урганта на возможность признания иноагентом
9 апреля, 16:41
 
Алексей Венедиктов (журналист)Московский городской судРоссияПроисшествия
 
 
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