https://ria.ru/20250410/vebrf-2010575631.html

ВЭБ.РФ профинансирует создание кампуса "Арктическая звезда" в Архангельске

ВЭБ.РФ профинансирует создание кампуса "Арктическая звезда" в Архангельске - РИА Новости, 10.04.2025

ВЭБ.РФ профинансирует создание кампуса "Арктическая звезда" в Архангельске

ВЭБ.РФ предоставит ООО "Арктическая звезда" кредит на 8 миллиардов рублей в рамках концессионного соглашения по созданию межвузовского кампуса мирового уровня в РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T20:04:00+03:00

2025-04-10T20:04:00+03:00

2025-04-10T20:04:00+03:00

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архангельская область

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. ВЭБ.РФ предоставит ООО "Арктическая звезда" кредит на 8 миллиардов рублей в рамках концессионного соглашения по созданию межвузовского кампуса мирового уровня в Архангельске, сообщает корпорация развития. Соответствующее соглашение подписали в Москве исполнительный директор Бизнес-блока ВЭБ.РФ Николай Борисенко и генеральный директор ООО "Эталонные Концессии" – управляющей организации ООО "Арктическая звезда" Алан Бугулов. Создание университетского кампуса "Арктическая звезда" является крупнейшим инвестиционным проектом в Архангельской области. Наукоград будет способствовать привлечению и закреплению молодежи в регионе, повышению качества высшего образования, формированию научной среды, ориентированной на приоритетные для всей Арктической зоны РФ направления. Как отметил на церемонии подписания первый заместитель губернатора – председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев, соглашение позволит привлечь дополнительные средства в реализацию проекта. "Сегодня уже ведутся подготовительные работы на строительной площадке. Наша задача в этом году как можно скорее приступить в строительно-монтажным работам для того, чтобы уложиться в сроки реализации проекта – это декабрь 2027 года", – приводятся в сообщении слова Алсуфьева. В свою очередь, Борисенко сообщил, что содействие в реализации программы строительства кампусов в соответствии с поручением президента России является одним из приоритетных и относительно новых направлений инвестиционной деятельности ВЭБ.РФ. "Проект позволит создать принципиально новую образовательную среду мирового уровня для студентов и преподавателей, что безусловно будет способствовать росту привлекательности российского образования. Дополнительно прорабатывается возможность использования инструментов поддержки по линии Минвостокразвития России. В настоящее время в активной работе у ВЭБ.РФ три проекта по созданию межвузовских кампусов, включая кампусы в Архангельске и Челябинске, общей стоимостью, превышающей 100 миллиардов рублей, предполагаемый объем участия ВЭБ.РФ — 40 миллиардов рублей", – пояснил Борисенко. Как отметили в ВЭБ.РФ, кредит станет не единственным источником финансирования строительства "Арктической звезды". Из бюджета Архангельской области на реализацию проекта уже направлено порядка 1 миллиарда рублей. Эти средства были использованы, в первую очередь, на разработку проектно-сметной документации, а также обеспечение технологического присоединения к инженерным сетям. Часть финансирования регион получит из федерального бюджета – почти 16 миллиардов рублей. Они будут направлены, прежде всего, на выполнение строительных работ и оснащение кампуса оборудованием и инфраструктурой. В настоящее время ожидается получение положительного заключения Главгосэкспертизы на проектно-сметную документацию, после чего начнется непосредственно строительство кампуса, который должен быть введен в эксплуатацию в 2027 году.

https://ria.ru/20250404/veb-2009264636.html

https://ria.ru/20250327/investory-2007685439.html

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россия, архангельская область, архангельск