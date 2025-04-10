https://ria.ru/20250410/usa-2010422892.html

Китайский МИД предупредил США о последствиях тарифной политики

Китайский МИД предупредил США о последствиях тарифной политики - РИА Новости, 10.04.2025

Китайский МИД предупредил США о последствиях тарифной политики

США, действуя наперекор всему, потеряют доверие народа и потерпят провал, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T11:13:00+03:00

2025-04-10T11:13:00+03:00

2025-04-10T11:13:00+03:00

сша

китай

вашингтон (штат)

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ПЕКИН, 10 апр - РИА Новости. США, действуя наперекор всему, потеряют доверие народа и потерпят провал, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "Действуя наперекор всему, США потеряют доверие народа и потерпят провал", - сказал Линь Цзянь, комментируя введение тарифов. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составила 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Америки с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Тем не менее американский президент в среду заявил, что в отношении более чем 75 стран Штаты немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. Китай с четверга увеличил дополнительную тарифную ставку на импортируемые из США товары с ранее объявленных 34% до 84%. Это стало ответом на повышение руководством в Вашингтоне пошлин в отношении китайских товаров до 104%. Трамп заявил в среду, что на фоне "неуважения", которое КНР якобы проявил в отношении мировых рынков, власти в Вашингтоне немедленно повышают пошлины на китайские товары до 125%.

https://ria.ru/20250409/tramp-2010026156.html

https://ria.ru/20250410/kitay-2010349278.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, китай, вашингтон (штат), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире