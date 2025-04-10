Китайский МИД предупредил США о последствиях тарифной политики
Линь Цзянь: действуя наперекор всему, США потеряют доверие и потерпят провал
© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 апр - РИА Новости. США, действуя наперекор всему, потеряют доверие народа и потерпят провал, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"Действуя наперекор всему, США потеряют доверие народа и потерпят провал", - сказал Линь Цзянь, комментируя введение тарифов.
Что стоит за тарифной политикой Трампа
Вчера, 08:00
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составила 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Америки с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Тем не менее американский президент в среду заявил, что в отношении более чем 75 стран Штаты немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
Китай с четверга увеличил дополнительную тарифную ставку на импортируемые из США товары с ранее объявленных 34% до 84%. Это стало ответом на повышение руководством в Вашингтоне пошлин в отношении китайских товаров до 104%. Трамп заявил в среду, что на фоне "неуважения", которое КНР якобы проявил в отношении мировых рынков, власти в Вашингтоне немедленно повышают пошлины на китайские товары до 125%.