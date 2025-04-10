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Община Украинской православной церкви обратилась за защитой в ООН - РИА Новости, 10.04.2025
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Религия
 
13:18 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/upts-2010455244.html
Община Украинской православной церкви обратилась за защитой в ООН
Община Украинской православной церкви обратилась за защитой в ООН - РИА Новости, 10.04.2025
Община Украинской православной церкви обратилась за защитой в ООН
Община канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Верхние Становцы Черновицкой области на западе Украины обратилась за защитой к представительству РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:18:00+03:00
2025-04-10T13:18:00+03:00
религия
украина
черновицкая область
россия
владимир зеленский
оон
украинская православная церковь
московский патриархат
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Община канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Верхние Становцы Черновицкой области на западе Украины обратилась за защитой к представительству ООН на Украине после нападения сторонников раскольнической ПЦУ на расположенный в этом селе Свято-Николаевский храм. Накануне украинский Telegram-канал "Первый Козацкий" сообщил, что группа связанных с ПЦУ вооруженных лиц совершила нападение на храм и избила прихожан. "Мы – община села Верхние Становцы, обращаемся к представительству ООН на Украине и Всеукраинскому комитету защиты прав человека. В ночь на 9 апреля неизвестные люди в балаклавах, вооруженные дубинками и газовыми баллончиками, избили местных прихожан, женщин и пожилых людей. А затем, сломав замок в церкви, совершили надругательство над храмом. Просим защитить наши права на вероисповедание и обеспечить защиту нашего имущества и человеческой жизни", - говорится в видеообращении общины, опубликованном на сайте Союза православных журналистов. Согласно заявлению общины, нападение возглавил Роман Грищук, который является клириком структуры ПЦУ. Несмотря на агрессию, верующим удалось отстоять свой храм. "Союз православных журналистов" в феврале сообщал, что настоятель Свято-Николаевского храма и прихожане подтвердили верность УПЦ на фоне заявлений ПЦУ об их переходе. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
https://ria.ru/20250409/ukraina-2010344363.html
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украина, черновицкая область, россия, владимир зеленский, оон, украинская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц, в мире
Религия, Украина, Черновицкая область, Россия, Владимир Зеленский, ООН, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
Община Украинской православной церкви обратилась за защитой в ООН

Община УПЦ на западе Украины после нападения ПЦУ обратилась за защитой в ООН

© СПЖОбщина канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Верхние Становцы Черновицкой области на западе Украины обратилась за защитой к представительству ООН на Украине
Община канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Верхние Становцы Черновицкой области на западе Украины обратилась за защитой к представительству ООН на Украине - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© СПЖ
Община канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Верхние Становцы Черновицкой области на западе Украины обратилась за защитой к представительству ООН на Украине
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Община канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Верхние Становцы Черновицкой области на западе Украины обратилась за защитой к представительству ООН на Украине после нападения сторонников раскольнической ПЦУ на расположенный в этом селе Свято-Николаевский храм.
Накануне украинский Telegram-канал "Первый Козацкий" сообщил, что группа связанных с ПЦУ вооруженных лиц совершила нападение на храм и избила прихожан.
Раскольники из ПЦУ захватили Успенский храм Украинской православной церкви в селе Старые Безрадичи Киевской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Раскольники захватили храм УПЦ в Киевской области
Вчера, 20:43
"Мы – община села Верхние Становцы, обращаемся к представительству ООН на Украине и Всеукраинскому комитету защиты прав человека. В ночь на 9 апреля неизвестные люди в балаклавах, вооруженные дубинками и газовыми баллончиками, избили местных прихожан, женщин и пожилых людей. А затем, сломав замок в церкви, совершили надругательство над храмом. Просим защитить наши права на вероисповедание и обеспечить защиту нашего имущества и человеческой жизни", - говорится в видеообращении общины, опубликованном на сайте Союза православных журналистов.
Согласно заявлению общины, нападение возглавил Роман Грищук, который является клириком структуры ПЦУ. Несмотря на агрессию, верующим удалось отстоять свой храм.
"Союз православных журналистов" в феврале сообщал, что настоятель Свято-Николаевского храма и прихожане подтвердили верность УПЦ на фоне заявлений ПЦУ об их переходе.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
На Украине избили прихожан храма УПЦ
Вчера, 01:16
 
РелигияУкраинаЧерновицкая областьРоссияВладимир ЗеленскийООНУкраинская православная церковьМосковский ПатриархатСитуация вокруг УПЦВ мире
 
 
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