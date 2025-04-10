Украинцы уже не верят, что защищают справедливость, заявил экс-премьер
Экс-премьер Кинах: украинцы уже не верят, что защищают справедливое государство
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Граждане Украины скрываются от мобилизации, потому что уже не верят, что защищают справедливое государство, заявил бывший премьер-министр страны и президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий Кинах.
"Что с нами произошло? Почему сейчас, через три года (с начала СВО - ред.), ТЦК (военкоматы - ред.) как животных вылавливают людей на улицах? Проблема очень серьезная: часть людей, наших граждан, уже не верит, а кто-то сомневается в том, что они живут и защищают справедливое государство. А на фронте эта проблема еще острее", - заявил Кинах в интервью украинскому Youtube-каналу "Суперпозиция".
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Как заявил Кинах, этот вопрос он поднимал в разговорах со знакомыми представителями генштаба ВСУ, которые отвечают за морально-психологическое состояние войск. По его словам, они согласны с его выводами.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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