Украинец укусил сотрудника военкомата за ногу при мобилизации
Житель Ивано-Франковска укусил сотрудника ТЦК за ногу при силовой мобилизации
Сотрудники украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. В Ивано-Франковске мужчина укусил сотрудника военкомата за ногу во время силовой мобилизации, сообщили в четверг в областном военкомате.
По информации военкомата, инцидент произошел в среду во время "мобилизационных мероприятий".
"Был остановлен мужчина призывного возраста. На законное требование предъявить военно-учетные документы указанный гражданин отреагировал неадекватно, начал оказывать физическое сопротивление, а в дальнейшем нанес телесное повреждение военнослужащему - укус в участок ноги, который был поврежден в результате ранения в ходе боевых действий", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Ивано-Франковского областного военкомата в соцсети Facebook*.
По информации военкомата, мужчина попытался сбежать, но был задержан и доставлен для прохождения военно-врачебной комиссии.
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Уполномоченный Верховной рады по правам человека на Дмитрий Лубинец в конце марта заявил, что нарушения прав человека при мобилизации, осуществляемые сотрудниками военкоматов на Украине, приобрели системный и массовый характер, нужны срочные решения на государственном уровне.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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