https://ria.ru/20250410/ukraina-2010580444.html

Украинец укусил сотрудника военкомата за ногу при мобилизации

Украинец укусил сотрудника военкомата за ногу при мобилизации - РИА Новости, 10.04.2025

Украинец укусил сотрудника военкомата за ногу при мобилизации

В Ивано-Франковске мужчина укусил сотрудника военкомата за ногу во время силовой мобилизации, сообщили в четверг в областном военкомате. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T21:01:00+03:00

2025-04-10T21:01:00+03:00

2025-04-10T21:01:00+03:00

в мире

ивано-франковск

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152902/30/1529023025_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_867942e50d3d864833d48969e1af936f.jpg

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. В Ивано-Франковске мужчина укусил сотрудника военкомата за ногу во время силовой мобилизации, сообщили в четверг в областном военкомате. По информации военкомата, инцидент произошел в среду во время "мобилизационных мероприятий". "Был остановлен мужчина призывного возраста. На законное требование предъявить военно-учетные документы указанный гражданин отреагировал неадекватно, начал оказывать физическое сопротивление, а в дальнейшем нанес телесное повреждение военнослужащему - укус в участок ноги, который был поврежден в результате ранения в ходе боевых действий", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Ивано-Франковского областного военкомата в соцсети Facebook*. По информации военкомата, мужчина попытался сбежать, но был задержан и доставлен для прохождения военно-врачебной комиссии. Уполномоченный Верховной рады по правам человека на Дмитрий Лубинец в конце марта заявил, что нарушения прав человека при мобилизации, осуществляемые сотрудниками военкоматов на Украине, приобрели системный и массовый характер, нужны срочные решения на государственном уровне. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250410/ukraina-2010374486.html

https://ria.ru/20250408/rada-2010106050.html

https://ria.ru/20250408/voenkom-2010064798.html

ивано-франковск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ивано-франковск, украина, вооруженные силы украины