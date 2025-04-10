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Украинец укусил сотрудника военкомата за ногу при мобилизации - РИА Новости, 10.04.2025
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21:01 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/ukraina-2010580444.html
Украинец укусил сотрудника военкомата за ногу при мобилизации
Украинец укусил сотрудника военкомата за ногу при мобилизации - РИА Новости, 10.04.2025
Украинец укусил сотрудника военкомата за ногу при мобилизации
В Ивано-Франковске мужчина укусил сотрудника военкомата за ногу во время силовой мобилизации, сообщили в четверг в областном военкомате. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T21:01:00+03:00
2025-04-10T21:01:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. В Ивано-Франковске мужчина укусил сотрудника военкомата за ногу во время силовой мобилизации, сообщили в четверг в областном военкомате. По информации военкомата, инцидент произошел в среду во время "мобилизационных мероприятий". "Был остановлен мужчина призывного возраста. На законное требование предъявить военно-учетные документы указанный гражданин отреагировал неадекватно, начал оказывать физическое сопротивление, а в дальнейшем нанес телесное повреждение военнослужащему - укус в участок ноги, который был поврежден в результате ранения в ходе боевых действий", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Ивано-Франковского областного военкомата в соцсети Facebook*. По информации военкомата, мужчина попытался сбежать, но был задержан и доставлен для прохождения военно-врачебной комиссии. Уполномоченный Верховной рады по правам человека на Дмитрий Лубинец в конце марта заявил, что нарушения прав человека при мобилизации, осуществляемые сотрудниками военкоматов на Украине, приобрели системный и массовый характер, нужны срочные решения на государственном уровне. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250410/ukraina-2010374486.html
https://ria.ru/20250408/rada-2010106050.html
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в мире, ивано-франковск, украина, вооруженные силы украины
В мире, Ивано-Франковск, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинец укусил сотрудника военкомата за ногу при мобилизации

Житель Ивано-Франковска укусил сотрудника ТЦК за ногу при силовой мобилизации

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники украинской полиции
Сотрудники украинской полиции - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. В Ивано-Франковске мужчина укусил сотрудника военкомата за ногу во время силовой мобилизации, сообщили в четверг в областном военкомате.
По информации военкомата, инцидент произошел в среду во время "мобилизационных мероприятий".
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"Был остановлен мужчина призывного возраста. На законное требование предъявить военно-учетные документы указанный гражданин отреагировал неадекватно, начал оказывать физическое сопротивление, а в дальнейшем нанес телесное повреждение военнослужащему - укус в участок ноги, который был поврежден в результате ранения в ходе боевых действий", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Ивано-Франковского областного военкомата в соцсети Facebook*.
По информации военкомата, мужчина попытался сбежать, но был задержан и доставлен для прохождения военно-врачебной комиссии.
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В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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