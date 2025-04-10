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СМИ: лишь шесть стран из "коалиции" могут отправить войска на Украину
СМИ: лишь шесть стран из "коалиции" могут отправить войска на Украину - РИА Новости, 10.04.2025
СМИ: лишь шесть стран из "коалиции" могут отправить войска на Украину
Примерно шесть стран из "коалиции желающих", в том числе Британия, Франция и государства Прибалтики, заявили, что могут отправить войска на Украину, передает... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T19:05:00+03:00
2025-04-10T19:05:00+03:00
2025-04-10T22:31:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Примерно шесть стран из "коалиции желающих", в том числе Британия, Франция и государства Прибалтики, заявили, что могут отправить войска на Украину, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на европейских чиновников.Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее согласованных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. "Пока около шести стран, в том числе Британия, Франция и страны Прибалтики, заявили, что могут предоставить войска", — говорится в сообщении агентства. Франс Пресс напоминает, что в "коалицию" входят примерно 30 стран. Как отмечает агентство, серьезной проблемой для стран Европы при составлении плана действий по Украине является то, что они практически не имеют представления о мерах США в отношении России в контексте урегулирования. Как заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова, любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России, что несет риск прямого боестолкновения.
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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, мария захарова
В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Мария Захарова
СМИ: лишь шесть стран из "коалиции" могут отправить войска на Украину
AFP: только 6 стран из коалиции желающих могут отправить свои войска на Украину