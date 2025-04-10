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Украина возобновила паромное сообщение с Грузией - РИА Новости, 10.04.2025
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17:42 10.04.2025 (обновлено: 18:23 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/ukraina-2010544418.html
Украина возобновила паромное сообщение с Грузией
Украина возобновила паромное сообщение с Грузией - РИА Новости, 10.04.2025
Украина возобновила паромное сообщение с Грузией
Украина возобновила приостановленное в 2022 году паромное сообщение с Грузией, сообщило в четверг агентство "Украинские новости". РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T17:42:00+03:00
2025-04-10T18:23:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Украина возобновила приостановленное в 2022 году паромное сообщение с Грузией, сообщило в четверг агентство "Украинские новости". Украинское издание "Лига. Бизнес" в июне 2024 года сообщало, что украинская судоходная компания Ukrferry возобновляет паромное сообщение с Грузией. Однако через месяц СМИ сообщили, что перезапуск паромного сообщения с Грузией отложен. "Украина возобновила паромное сообщение с Грузией, впервые с начала полномасштабного вторжения выполнив два рейса из порта "Черноморск" в порт грузинского порта "Батуми" 18 и 26 марта в режиме информационной тишины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Украинских новостей". По данным агентства, на следующей неделе планируется третий рейс.
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в мире, грузия, украина
В мире, Грузия, Украина
Украина возобновила паромное сообщение с Грузией

Украина возобновила прерванное в 2022 году паромное сообщение с Грузией

© Sputnik / Денис Асланов | Перейти в медиабанкБатумский морской порт
Батумский морской порт - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Украина возобновила приостановленное в 2022 году паромное сообщение с Грузией, сообщило в четверг агентство "Украинские новости".
Украинское издание "Лига. Бизнес" в июне 2024 года сообщало, что украинская судоходная компания Ukrferry возобновляет паромное сообщение с Грузией. Однако через месяц СМИ сообщили, что перезапуск паромного сообщения с Грузией отложен.
"Украина возобновила паромное сообщение с Грузией, впервые с начала полномасштабного вторжения выполнив два рейса из порта "Черноморск" в порт грузинского порта "Батуми" 18 и 26 марта в режиме информационной тишины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Украинских новостей".
По данным агентства, на следующей неделе планируется третий рейс.
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