https://ria.ru/20250410/ukraina-2010539230.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.04.2025

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в четверг в Сумской, Харьковской, Черниговской, Житомирской, Киевской областях Украины, а также в Киеве, свидетельствуют данные... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T17:22:00+03:00

2025-04-10T17:22:00+03:00

2025-04-10T18:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

россия

киевская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Сумской, Харьковской, Черниговской, Житомирской, Киевской областях Украины, а также в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 17.08 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве. Чуть ранее ее объявили в Житомирской, Киевской, Харьковской, Черниговской и Сумской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250406/kiev-2009642352.html

киев

россия

киевская область

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киев, россия, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины