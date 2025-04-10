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В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:22 10.04.2025 (обновлено: 18:54 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/ukraina-2010539230.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.04.2025
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в четверг в Сумской, Харьковской, Черниговской, Житомирской, Киевской областях Украины, а также в Киеве, свидетельствуют данные... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T17:22:00+03:00
2025-04-10T18:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
киевская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Сумской, Харьковской, Черниговской, Житомирской, Киевской областях Украины, а также в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 17.08 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве. Чуть ранее ее объявили в Житомирской, Киевской, Харьковской, Черниговской и Сумской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250406/kiev-2009642352.html
киев
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киев, россия, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Киевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киевской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкУкрытие
Укрытие - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Сумской, Харьковской, Черниговской, Житомирской, Киевской областях Украины, а также в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В 17.08 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве. Чуть ранее ее объявили в Житомирской, Киевской, Харьковской, Черниговской и Сумской.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
В Киевской области ударили по центру производства вертолетов для ВСУ
6 апреля, 14:03
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияКиевская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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