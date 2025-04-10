https://ria.ru/20250410/ukraina-2010534084.html

СМИ узнали, какие указания Зеленский дал чиновникам, отправившимся в США

СМИ узнали, какие указания Зеленский дал чиновникам, отправившимся в США - РИА Новости, 10.04.2025

СМИ узнали, какие указания Зеленский дал чиновникам, отправившимся в США

Украинская делегация, отправившаяся на переговоры с США по соглашению о недрах, имеет директивы от Владимира Зеленского, среди которых равное распределение... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T17:25:00+03:00

2025-04-10T17:25:00+03:00

2025-04-10T17:33:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Украинская делегация, отправившаяся на переговоры с США по соглашению о недрах, имеет директивы от Владимира Зеленского, среди которых равное распределение взносов и создание рабочих мест для украинцев, пишет украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина в четверг подтвердила, что в пятницу пройдут консультации в США по поводу проекта сделки по минералам. Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что визит украинской делегации, которая поедет в Вашингтон на переговоры по сделке о ресурсах, состоится с 11 по 12 апреля. "Переговорная группа имеет директивы от Владимира Зеленского, очерченные на закрытом совещании: равное распределение взносов, привлечение американских технологий добычи, создание не только возможностей для заработка американских компаний, но и рабочих мест для украинцев", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания "Зеркало недели". По информации издания, делегацию, отправившуюся на переговоры, возглавляет замминистра экономики Украины Тарас Качка. Вместе с ним также отправились замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак и заместитель министра энергетики Николай Колесник. При этом издание "Новости.LIVE" сообщает, что украинскую делегацию на переговорах возглавит первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам Киева в будущем вступить в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений. Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://ria.ru/20250409/ek-2010333874.html

https://ria.ru/20250409/ukraina-2010235247.html

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в мире, цены на нефть, украина, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, евросоюз