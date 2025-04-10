На Украине подозреваемые в коррупции мобилизуются в ВСУ
Обвиняемые в коррупции на Украине, чтобы избежать наказания, мобилизуются в ВСУ
© Фото : Офис президента УкраиныВоеннослужащие ВСУ
© Фото : Офис президента Украины
Военнослужащие ВСУ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. На Украине подозреваемые в совершении коррупционных правонарушений пытаются избежать ответственности, мобилизовавшись в ВСУ, сообщили в специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).
"К сожалению, мобилизация обвиняемых по делам САП... стала одним из актуальных и популярных методов избежать уголовной ответственности. Сейчас 48 человек именно после направления в суд обвинительных актов по собственной инициативе мобилизовались в ВСУ. В связи с чем рассмотрение дел остановлено, а сроки привлечения к ответственности истекают, что увеличивает вероятность избегания наказания", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале надзорного ведомства.
В качестве примера оно привело экс-главу фискальной службы, подозреваемого в получении неправомерной выгоды в размере 722 миллионов гривен (17,4 миллиона долларов). По данным САП, он попытался мобилизоваться на этапе судебных прений. По информации украинских СМИ, речь идет о Романе Насирове.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
На Украине мобилизовали россиянина, пишут СМИ
5 марта, 22:48