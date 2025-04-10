Минкульт Украины рассказал о результатах "декоммунизации" за десять лет
Минкультуры Украины: около тысячи населенных пунктов переименованы за десять лет
Министерство культуры Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Около тысячи населенных пунктов переименованы на Украине за 10 лет в рамках так называемой "декоммунизации", сообщили в четверг в министерстве культуры страны.
"Благодаря " декоммунизационному законодательству" запущен процесс очистки публичного пространства от тоталитарных названий и символов, в результате которого переименовано около тысячи населенных пунктов, а также 25 административных районов и 27 районов в городах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Переименование населенных пунктов и улиц, а также демонтаж памятников, связанных с советской историей, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой "декоммунизации".
Закон Украины "О деколонизации топонимов", вступивший в силу с 27 июля 2023, обязывал власти еще до 27 января 2024 года изменить все географические названия, связанные с Россией и советским периодом. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
На Украине предложили переименовать село Победа в Перемогу
24 июня 2024, 15:47