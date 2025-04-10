https://ria.ru/20250410/ukraina-2010476365.html

Песков заявил о заинтересованности сторон в урегулировании на Украине

Песков заявил о заинтересованности сторон в урегулировании на Украине - РИА Новости, 10.04.2025

Песков заявил о заинтересованности сторон в урегулировании на Украине

Все заинтересованы в скорейшем урегулировании конфликта на Украине при соблюдении интересов сторон, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T14:09:00+03:00

2025-04-10T14:09:00+03:00

2025-04-10T15:00:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Все заинтересованы в скорейшем урегулировании конфликта на Украине при соблюдении интересов сторон, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Переговоры между представителями РФ и США в четверг начались в 10.00 в российском генконсульстве в Стамбуле. Пресс-секретарь президента в беседе с журналистами отметил, эти переговоры касаются исключительно нормализации двусторонних отношений, тема украинского урегулирования на этой встрече не обсуждается."Есть понимание, что все заинтересованы в скорейшем урегулировании, но при соблюдении интересов сторон. Для нас это прежде всего соблюдение наших собственных интересов, соблюдение интересов Российской Федерации", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250405/tramp-2009426208.html

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Ольга Фомченкова

украина, россия, стамбул, дмитрий песков, в мире