https://ria.ru/20250410/ukraina-2010374486.html
Пленный ВСУ рассказал о размере взятки за выезд призывников за границу
Пленный ВСУ рассказал о размере взятки за выезд призывников за границу - РИА Новости, 10.04.2025
Пленный ВСУ рассказал о размере взятки за выезд призывников за границу
Чтобы покинуть Украину мужчинам призывного возраста необходимо заплатить около 10 тысяч долларов, что могут себе позволить лишь обеспеченные, рассказал РИА... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T06:11:00+03:00
2025-04-10T06:11:00+03:00
2025-04-10T10:23:00+03:00
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ДОНЕЦК, 10 апр – РИА Новости. Чтобы покинуть Украину мужчинам призывного возраста необходимо заплатить около 10 тысяч долларов, что могут себе позволить лишь обеспеченные, рассказал РИА Новости пленный 110-й бригады ВСУ Василий Потапенко. В ответ на вопрос о том, есть ли сейчас у украинских мужчин возможность выехать за границу за деньги, пленный указал, что такое себе могут позволить только "мужчины, у кого деньги есть хорошие". "Я думаю, где-то порядка 10 тысяч долларов", - сказал Потапенко. Ранее сообщалось, что с 1 апреля суммы взяток за уклонение от мобилизации на Украине неуклонно растут из-за сокращения мобилизационного ресурса и новых правил продления отсрочки, утвержденных кабмином. В частности, одно из новых требований для предоставления брони от мобилизации – зарплата не менее 20 тысяч гривен (около 482 долларов).
https://ria.ru/20250410/vsu-2010372314.html
https://ria.ru/20250408/ukraina-2010088056.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Пленный ВСУ рассказал о размере взятки за выезд призывников за границу
Пленный Потапенко: чтобы покинуть Украину, нужно заплатить десять тысяч долларов