Во Владимирской области задержали подозреваемого в убийстве участника СВО
Во Владимирской области задержали мужчину по подозрению в убийстве участника СВО
© Фото : СУ СК России по Владимирской области/TelegramСледственные действия по делу об убийстве участника спецоперации
Следственные действия по делу об убийстве участника спецоперации
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РЯЗАНЬ, 10 апр - РИА Новости. Житель города Гусь-Хрустальный Владимирской области задержан по подозрению в убийстве участника спецоперации, которому он не хотел возвращать деньги, сообщило СУСК по региону.
"Следователем по особо важным делам следственного отдела по городу Гусь-Хрустальный регионального следственного управления СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту убийства местного жителя 1963 года рождения, являющегося участником СВО, которое раскрыто во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска МО МВД России "Гусь-Хрустальный", - сообщается в Telegram-канале СУСК.
Уточняется, что 7 апреля в правоохранительные органы обратился житель Гусь-Хрустального 1981 года рождения. Он заявил о безвестном исчезновении знакомого участника СВО. Однако при изучении движения средств по банковским счетам пропавшего, а также записей камер видеонаблюдения установлено, что заявитель сообщает недостоверную информацию. Мужчину задержали, и в ходе допроса он признался в убийстве приятеля.
"Установлено, что на время пребывания в зоне СВО потерпевший передал фигуранту на хранение банковскую карту с выплатами, часть которых мужчина потратил на личные нужды. После возвращения домой знакомый стал требовать возврат долга. Не желая отдавать 400 тысяч рублей, 24 марта 2025 года подозреваемый под надуманным предлогом приехал с потерпевшим на автомобиле последнего марки "ВАЗ 21099" к заброшенному зданию в деревне Анопино Гусь-Хрустального района, где нанес кирпичом удары по голове", - отмечает СУСК.
Подчеркивается, что тело мужчина вывез в район деревни Ознобишино Селивановского района, где закопал. Автомобиль он передал для разбора на запчасти, документы и вещи убитого выбросил, а перед этим через мобильный телефон потерпевшего перевел с его счета себе 90 тысяч рублей.
В суд направлено ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу, добавляет СУСК.